Τι απαντά ο Θέμος Αναστασιάδης στην επίθεση που του έκανε ο Τσίπρας στη Βουλή

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Μετά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή εναντίον του Θέμου Αναστασιάδη (τον οποίο στοχοποιεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα) και της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», ο εκδότης απάντησε στον πρωθυπουργό.



Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σήμερα στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή αναφέρθηκε στον Θέμο Αναστασιάδη αποκαλώντας τον «κομιστή», ενώ είπε πως ο εκδότης έχει σπίτι στην Ελβετία και έχει βγάλει τα λεφτά του εκεί. Η απάντηση του Θέμου στον Αλέξη Τσίπρα: «Εκεί που καθόμουν και έβλεπα την συζήτηση στην Βουλή, για το Αγροτικό και τον ΔΟΛ, αντελήφθην για μία ακόμη φορά τον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αλέξη Τσίπρα, να… μην κρατιέται και να τα βάζει πάλι με μένα! Αντιλαμβάνομαι τον πανικό του καθώς αποκαλύπτεται παταγωδώς η πρωτοφανής επιχείρηση Διαπλοκής και Ελέγχου των Εφημερίδων, μετά το Βατερλό της T.V.

Για τις συνήθεις πια ύβρεις και συκοφαντίες του εναντίον μου, έχω να σημειώσω τα εξής: -Για όσα με κατηγορεί επανειλημμένα περί μαύρου χρήματος κλπ, έχω αθωωθεί αμετάκλητα από την ελληνική Δικαιοσύνη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 23-6-2014. Εχω αθωωθεί επίσης αμετάκλητα και για τα περί «κομιστού» και τα συναφή από το Εφετείο Αθηνών την 24-4-2013. Προφανώς οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν τον ενδιαφέρουν. Η οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή απ’ τις φορολογικές μου δηλώσεις, τα πόθεν έσχες και σε όλες τις αρμόδιες αρχές που ελέγχομαι μανιωδώς! -Δεύτερον, δεν μένω στην Ελβετία, ούτε έχω αγοράσει σπίτι εκεί, βρίσκομαι στο γραφείο μου και εργάζομαι καθημερινά, στο «Πρώτο Θέμα» όπως ίσως έχει πληροφορηθεί, και στον «ΑΝΤ1» όπου σίγουρα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει δύο φορές την εβδομάδα. Ας έλθει και στο γύρισμα να με δει live αν αμφιβάλλει. Θα δει πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες απ’ αυτές που έχει γύρω του. Εδώ είμαι και εδώ θα μείνω αν ματαίως ελπίζει ότι θα με τρομοκρατήσει, για να τα παρατήσω, ή να φύγω όπως κάνει για διάφορα ΜΜΕ. «Δικοί του» διευθυντές ή τοποτηρητές στο «ΘΕΜΑ» δεν μπαίνουν, εκτός τιμής ένεκεν του φίλου μου Νίκου Φίλη που ως γνωστόν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα τα κουλούρια, τις τυρόπιτες και τα θρησκευτικά. -Τρίτον, στον ιλιγγιώδη ηθικά κατήφορό του ο κ. Τσίπρας ανέμειξε και την οικογένειά μου, τα τρία παιδιά μου, τα δύο εκ των οποίων ανήλικα, και τη σύζυγό μου. Τι τον απασχολούν; Κυνηγάει τώρα και παιδάκια; Συγχαρητήρια κι ακόμα χαμηλότερα!

Του συνιστώ και τον προκαλώ να τα βάλει αν θέλει μόνο με μένα και εάν έχει το θάρρος να παραιτηθεί της ασυλίας του και να πάμε στα Δικαστήρια να αποδείξει αν μπορεί όλα όσα με πρωτοφανές μίσος με κατηγορεί.

Τον πληροφορώ ότι θα αποτύχει, δεν θα καταφέρει να πλήξει ούτε εμένα ούτε το «Πρώτο Θέμα», όσο κι αν προσπαθεί. Αν θέλει να κάνει τον Μαδούρο ας πάει στη Βενεζουέλα. Μια ώρα αρχύτερα. Υ.Γ.: Τέλος ας βρει καμία άλλη απ’ τις «κόπυ πάστε» βρισιές εις βάρος μου γιατί εκτός από κοινός ψεύτης και συκοφάντης είναι πια και γραφικός. Ψιλοβαριέμαι και να του απαντώ σε πολιτικοδημοσιογραφικό επίπεδο. Σε ανθρώπινο όμως, του εύχομαι ολόψυχα περαστικά, και να το προσέχει γιατί αυτό το πράγμα επιδεινώνεται ξαφνικά. Αφού το είπε κι ο ίδιος, οι εφημερίδες τον πειράζουν στην υγεία, γιατί επιμένει; Αγάπη μόνο!!



Θέμος Αναστασιάδης» iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 19th, 2017 at 20:55 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.