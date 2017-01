Τεράστιες καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα στη Τρικοκκιά Γρεβενών (ΣΟΚαριστικές εικόνες + video)

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τεράστιες καταστροφές προξένησε η χθεσινή χιονόπτωση σε κτηνοτροφική μονάδα στη Τρικοκκιά του Δήμου Δεσκάτης.

Μεγάλες είναι γενικότερα οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο και στην παραγωγή γάλακτος. Εικόνες από το facebook





Ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος δήλωσε για το θέμα: «Είναι είναι πρόβλημα που θα συζητηθεί στην αυριανή σύσκεψη με τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων»

Δείτε:







Να αναφέρουμε ότι στην Δεσκάτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη 1 μ.μ θα βρεθεί την Παρασκευή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, μετά από πρόσκληση του Βουλευτή ΠΕ Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα.

