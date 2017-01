Στην Δεσκάτη και στα Γρεβενά την Παρασκευή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Παρασκευή 20/01/2017 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου Βαγγέλης, αποδεχόμενος την πρόσκλησή μου, θα επισκεφθεί τον νομό Γρεβενών και θα πραγματοποιήσει δύο ομιλίες στους αγρότες. ΣτηΔεσκάτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη 1μ.μ και στα Γρεβενά στην αίθουσα του Διοικητηρίου στις 6:30 μ.μ.

Προσκαλώ όλους τους αγρότες να παρευρεθούν στις ομιλίες για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα του αγροτικού τομέα.



Χρήστος Μπγιάλας

Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών

