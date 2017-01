Σέρβα τραγουδίστρια τα έδειξε όλα σε συναυλία

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Τι το ήθελε το χοροπήδημα και τις έντονες χορευτικές κινήσεις επάνω στη σκηνή η Σέρβα τραγουδίστρια Μίλιτσα Πάβλοβιτς, αφού δεν πρόσεχε.



Κατά τη διάρκεια συναυλίας, η ποπ τραγουδίστρια επέλεξε να ντυθεί ελαφριά, φορώντας έναν στενό χρυσό κορσέ, ο οποίος αποδείχθηκε ακατάλληλος για την περίσταση. Την ώρα που τραγουδούσε και χόρευε επάνω στη σκηνή, βγήκε έξω το στήθος της, χωρίς να το καταλάβει, αφήνοντας για αρκετά λεπτά τους θεατές να χαζεύουν τα κάλλη της. iefimerida loading…

