Πώς να σερβίρεις και πώς να απολαύσεις σωστά το χαβιάρι

Ιανουάριος 19th, 2017

Αποτελεί αναμφίβολο έδεσμα πολυτέλειας και χλιδής. Αλλοι το χαρακτηρίζουν ως «μαύρο χρυσό» και άλλοι «μαύρο μαργαριτάρι».



Το χαβιάρι είναι αλατισμένα αυγά ψαριών και συγκεκριμένα των οξύρρυγχων και η αριστοκρατική του εμφάνιση, το έχει συνδέσει με επίσημες δεξιώσεις και γιορτές. Μικροσκοπικά μπαλάκια που μοιάζουν με πέρλες, με διακριτική και βουτυρώδη γεύση, πλούσια σε σίδηρο, μαγνήσιο, βιταμίνη Β12, σελήνιο,φώσφορο, ασβέστιο, βιταμίνη Α και βιταμίνη D. Αν και στο παρελθόν καταναλωνόταν κυρίως από τον κόσμο της ελίτ, η λαχταριστή αυτή λιχουδιά είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, όμως η πρώτη επαφή με αυτήν για όσους δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ ξανά, αποτελεί πρόκληση. Γνωρίστε τα μυστικά που θα σας βοηθήσουν να το απολαύσετε, όπως προστάζει το dining etiquette.



Το σερβίρισμα Το χαβιάρι σερβίρεται πάντοτε κρύο και όχι σε θερμοκρασία δωματίου. Γεμίστε ένα μπολ με θρυμματισμένο πάγκο και μέσα στο μπολ βάλτε ένα μικρότερο το οποίο θα γεμίσετε με το έδεσμα.

Χρησιμοποιήστε μικρά κουταλάκια για το σερβίρισμα, ποτέ όμως ασημένια, γιατί οξειδώνονται.

Συχνά σερβίρεται επάνω σε ανάλατα κράκερς, ζεστά ψωμάκια ή σε παραδοσιακή ρωσική τηγανίτα, που λέγεται blini.

Συνοδεύεται ιδανικά με σαμπάνια, αλλά και καλό λευκό κρασί.

Η γαρνιτούρα του περιλαμβάνει φρέσκα μυρωδικά, όπως ο μαϊντανός ή ο άνηθος. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε sour cream, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, θρυμματισμένα αυγά σφιχτά.

Καταναλώνεται πάντοτε σε μικρές ποσότητες και δεν σερβίρεται ως πλήρες γεύμα. Θα το δείτε ως συνοδευτικό σε δείπνο- τα γνωστά καναπεδάκια.

