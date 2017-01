Ο Αντετοκούνμπο τρέλανε τους επιστήμονες – Εχει διασκελισμό ελαφιού

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγοι μήνες, από τότε που το ESPN προσπάθησε να αναλύσει τη σωματοδομή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τώρα με μια νέα έκδοση, δίνει ακόμη περισσότερα τρελά χαρακτηριστικά του Ελληνα άσου στο παρκέ.



Οι επιστήμονες που κλήθηκαν να αναλύσουν τον τρόπο που αγωνίζεται βάσει των σωματικών του προσόντων σάστισαν όταν έβγαλαν τα αποτελέσματα. Ο Αντετοκούνμπο έχει ύψος 2,11 μέτρα και άνοιγμα χεριών 2,21 μέτρα κάτι που παραπέμπει σε μετρήσεις σέντερ του ΝΒΑ. Ωστόσο αυτή την σεζόν είναι ο μοναδικός με ύψος πάνω από 2,08 μέτρα που έχει πάνω από 5 ασίστ ανά αγώνα. Σε κάθε του ντρίμπλα η μπάλα απέχει από το χέρι του για 0,28 δευτερόλεπτα ενώ ο μέσος όρος πέφτει στα 0,20 δευτερόλεπτα. Ετσι κερδίζει μέτρα στο γήπεδο από τους αντιπάλους του. Εχει διασκελισμό που όμοιός του δεν υπάρχει και θα μπορούσε να συγκριθεί με ελαφιού. Χρειάζεται 10 βήματα από τη μία ρακέτα στην άλλη ενώ ο μέσος παίκτης του ΝΒΑ χρειάζεται τρία περισσότερα. Η σωματική του δομή, τού δίνει τρομερό πλεονέκτημα στο σουτ. Στο νικητήριο καλάθι στην εκπνοή απέναντι στους Νικς δημιούργησε απόσταση 1,22μ. από τον προσωπικό του αντίπαλο σε μόλις 0,45 δευτερόλεπτα. Απελευθέρωσε, δε, την μπάλα από το χέρι του σε γωνία 47 μοιρών και σε ύψος 3,15μ. από το παρκέ.



Τέλος, το άνοιγμα της παλάμης του είναι 30 εκατοστά κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες θα ήταν φυσιολογικό μόνο αν το ύψος τους έφτανε στα 3,05 μέτρα. iefimerida loading…

