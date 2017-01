«Κύμα» χιονιά «πνίγει» Ηπειρο και Μακεδονία -Προβλήματα από τη νέα κακοκαιρία (εικόνες + video)

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έσπασε δέντρο και «δίπλωσε» νταλίκα στα Γρεβενά -εικόνες

Συνεχίζονται τα προβλήματα σε πολλές περιοχές από νέο κύμα κακοκαιρίας το οποία βρίσκεται στην κορύφωσή του με σφοδρές καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις. Ήδη από χθες το βράδυ, οι πυκνές χιονοπτώσεις έχουν πλήξει πολλές περιοχές της Ηπείρου και ιδιαίτερα τους ορεινούς δήμους των Ιωαννίνων και της Άρτας δημιουργώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την ύδρευση των χωριών. Το χιόνι έφτασε το ένα μέτρο στη Μηλιά Μετσόβου, τη Βωβούσα στο Ζαγόρι και το Ματσούκι στα Τζουμέρκα. Ειδικότερα, στα χωριά των Τζουμέρκων, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, ενώ έχουν παγώσει οι πηγές του Βρυζοκάλαμου που δίνουν νερό στην περιοχή. Μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες της πολιτικής προστασίας και των δήμων εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να μείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο. Εξάλλου, με νέα απόφαση του δημάρχου Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών που μετακινούνται για να φτάσουν στην εργασία τους, λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας με τις ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά χωριά. Φωτογραφίες από το Μέτσοβο: epirus-tv-news.gr /Στέργιος Κασσάρος Εγνατία: Ουρές από ακινητοποιημένες νταλίκες

Στα Ιωάννινα μεγάλος αριθμός οχημάτων άνω των 3,5 τόνων παρέμεινε χθες βράδυ ακινητοποιημένος για αρκετές ώρες στον κόμβο του Κουτσελιού μέχρι να κοπάσουν οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονταν κατά μήκος της Εγνατίας Οδού στο νομό Ιωαννίνων και να επιτραπεί η είσοδος και η κυκλοφορία τους στην Εγνατία Οδό . Ίδια ήταν η εικόνα και στον κόμβο Παναγιάς στο Μέτσοβο. Στο σημείο βρίσκονταν άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, ενώ εκχιονιστικά μηχανήματα κινούνταν συνεχώς κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου προκειμένου να επιτραπεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων το συντομότερο δυνατόν και να τελειώσει η ολονύχτια ταλαιπωρία των αυτοκινητιστών εξαιτίας της κακοκαιρίας που σαρώνει και την Ηπειρο. H κίνηση των λοιπών οχημάτων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού διεξαγόταν με αντιολισθητικές αλυσίδες. Το έστρωσε στην Κοζάνη -Ζημιές από τον χιονιά στα Γρεβενά

Ισχυρή χιονόπτωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου, στην πόλη της Κοζάνης αλλά και σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Το τοπίο μέσα στην πόλη κατάλευκο, με το χιόνι να έχει στρωθεί για τα καλά σε δρόμους και πεζοδρόμια.



Βίντεο kozanilife.gr Την ίδια όπως μεταφέρει το greveniotis.gr, η σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε χθες βράδυ την πόλη των Γρεβενών προκάλεσε προβλήματα όχι μόνο στην μετακίνηση των κατοίκων αλλά και στην ηλεκτροδότηση καθώς έπεσαν αρκετά δέντρα.





Σύμφωνα με εικόνες από το Star-fm.gr, νταλίκα «δίπλωσε» λίγα χιλιόμετρα πριν την είσοδο στην πόλη των Γρεβενών.



Δέντρο, δίπλα από την πλατεία της λαχαναγοράς, έπεσε από το βάρος του χιονιού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το.. τεμάχισε για να μην δημιουργήσει προβλήματα:







Εικόνες από την Μαρία Κατσαρού. Δείτε κι άλλες εικόνες από τα Γρεβενά εδώ

Έκτακτα μέτρα για την κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη

Αυξήθηκαν κατά 62 τα σημεία όπου οι δημότες της Θεσσαλονίκης μπορούν να προμηθεύονται αλάτι εν όψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΜΥ, να πλήξει την περιοχή από σήμερα το πρωί. Στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των ευπαθών ομάδων ανοίγουν θερμαινόμενοι χώροι από την Παρασκευή. Ειδικότερα, από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, θα είναι προσβάσιμοι οι θερμαινόμενοι χώροι στο τέταρτο (Γρ. Λαμπράκη 42, τηλέφωνα 2310-212.002, 2310-245.242) και το πέμπτο παράρτημα ΚΑΠΗ (Αλεξανδρείας 27, τηλέφωνα 2310-820.110,2310-863.038). Οι παραπάνω χώροι θα λειτουργήσουν παράλληλα με τις δομές οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθόλη την διάρκεια του έτους, προσφέροντας προσωρινή φιλοξενία σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα παράλληλα με το Υπνωτήριο Αστέγων του δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ (Ανδρέου Γεωργίου 13, τηλ. 2310 – 528.811), από τις 17.00 έως το πρωί της επομένης ημέρας στις 11.00 και με το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2310 – 527.938), από τις 10.30 έως τις 17.00. Σε ό,τι αφορά το αλάτι αποχιονισμού ο νέος σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει συνολικά 121 σημεία προμήθειας, από τα 59 που είχαν ανακοινωθεί σε πρώτη φάση. Οι πολίτες μπορούν να δουν τον χάρτη με τα σημεία τοποθέτησης αλατιού αποχιονισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα στο νησί στην Κέρκυρα -Δρόμοι πλημμύρισαν στην Ιθάκη

Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ιόνιο με την Κέρκυρα να πλήττεται από δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους στο νησί της Ιθάκης. Ο άνεμος που «λυσσομανά» στην Κέρκυρα, ξερίζωσε δέντρα, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη Γαρίτσα, όταν έπεσε πάνω του δέντρο. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων, Ευθύμης Γεωργακόπουλος, μέχρι αυτή την ώρα η πυροσβεστική επενέβη από το πρωί σε τέσσερα περιστατικά απομάκρυνσης σπασμένων δέντρων. Η υπηρεσία είναι σε πλήρη ετοιμότητα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γεωργακόπουλος. Από την πλευρά της η Ιθάκη βρίσκεται από το πρωί στο έλεος της ισχυρής νεροποντής. Πολλά προβλήματα σημειώθηκαν στους περιφερειακούς δρόμους του Σταυρού, Φρικών και Πλατρειθίας που παρέμειναν κλειστοί για αρκετό χρονικό διάστημα. Η διέλευση των οχημάτων ήταν αδύνατη, λόγω των πλημμυρισμένων ρεμάτων. Με ανακοίνωση του ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας, συνέστησε την προσοχή των κατοίκων στο οδικό δίκτυο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται στο νησί ο μηχανισμός της Περιφέρειας, του δήμου, της αστυνομίας, αλλά και της πυροσβεστικής. Star-fm.gr με πληροφορίες από το iefimerida

