Θεός ντελιβεράς στην Λάρισα έφτιαξε αλυσίδες για το παπάκι του

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Με γνώσεις σιδερά κατάφερε να φτιάξει μέσα σε μια ημέρα αντιολισθητικές αλυσίδες για το μηχανάκι του και βγήκε στους δρόμους. Και όχι μόνο βγήκε αλλά δούλεψε κιόλας χωρίς να σταματήσει ούτε μια ημέρα. Άλλωστε γι’ αυτό τις έφτιαξε. «Με πήρε τηλέφωνο το αφεντικό και μου είπε πως δεν βγαίνουμε στον δρόμο λόγω καιρικών συνθηκών και πως σταματάνε οι διανομές» εξηγεί στην «Ε» ο Βασίλης καθώς σκύβει για να τις δέσει και να μας κάνει μια μικρή επίδειξη. «Όμως εγώ είπα πως κάτι πρέπει να γίνει. Τα μεροκάματα φεύγουν και είμαστε ένα επάγγελμα που αν δεν δουλέψεις απλά δεν πληρώνεσαι. Έψαχνα να αγοράσω κάτι για το μηχανάκι αλλά δεν έβρισκα πουθενά.



Γι’ αυτό πήγα και πήρα αλυσίδα κουλούρα με το κιλό και κάθισα και σκέφτηκα. Το μελέτησα αρκετά και το αποφάσισα. Μέτρησα, έκοψα και έδεσα. Στην αρχή μέτρησα τη ζάντα και μετά το λάστιχο». Αφού μας δείχνει τις λεπτομέρειες το βάζει μπροστά και ξεκινάει. Καθώς κάνει την πρώτη γύρα χωρίς ομολογουμένως να γλιστρήσει μας λέει για το πόσο δύσκολο ήταν: «Το πρώτο λάστιχο με δυσκόλεψε πολύ. Το δεύτερο όμως το έκανα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Η δυσκολία είναι να γίνει η αρχή. Θέλει 5-6 ώρες. Τώρα το περνάς όπως είναι. Είναι λίγο πιο μπελαλίδικο απ’ ό,τι οι αλυσίδες του αυτοκινήτου». Οι περαστικοί τον κοιτάνε με περιέργεια. Είναι και ο θόρυβος που κάνει. Ακούγεται πολύ και λέει με περηφάνια: «Ήταν το μοναδικό μηχανάκι που κυκλοφορούσε. Έκανα παραγγελίες όλες αυτές τις ημέρες. Γύρισα όλη τη Λάρισα. Το κουτί ήταν γεμάτο και όλο γυρνούσα. Οι άλλοι έπαθαν πλάκα. Με ρωτούσαν από πού τις αγόρασα για να αγοράσουν κι αυτοί. Όμως όταν τους έλεγα πως τις έφτιαξα μόνος μου δεν το πίστευαν».



Φυσικά η μεγάλη έκπληξη ήταν για όσους ήταν στο σπίτι και έπαιρναν τις παραγγελίες στην πόρτα τους παρά τα χιόνια, σύμφωνα με τον ίδιο. «Όταν μου άνοιγαν στα σπίτια και με έβλεπαν με το μηχανάκι έμεναν με το στόμα ανοιχτό. Με ρωτούσαν, καλά ήρθες με το μηχανάκι; Και τους έλεγα ναι και τους έδειχνα τις αλυσίδες. Κάποιοι μάλιστα τις φωτογράφιζαν για να τις βάλουν στο ίντερνετ. Η πιο δύσκολη περιοχή ήταν κάτι στενά στο Αβέρωφ. Παγοδρόμιο ήταν εκεί. Δεν υπήρχε χιόνι αλλά μόνο πάγος». Τον ρωτάμε το πιο φυσιολογικό: «Έπεσες καμία φορά;» και απαντάει «Με τα πόδια έφαγα τούμπα. Με το μηχανάκι όχι». Έτοιμος και δοκιμασμένος δηλώνει λοιπόν ο Βασίλης. Τώρα το μόνο που θέλει είναι να κατοχυρώσει και την πατέντα… Του Κώστα Γκιάστα / Φωτ. Βασίλης Ντάμπλης eleftheria loading…

