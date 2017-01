Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πέρασε στους Ιταλούς με μόλις 45 εκατ. ευρώ

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση πώλησης του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Αντώνη Λεούση και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello Stato Italiane Group, κ. Renato Mazzoncini.



Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφεται μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, ενώ εκκρεμεί το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Αντώνης Λεούσης, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν με το Ταμείο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετά από σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε: «Η Ferrovie dello Stato Italiane Group αναλαμβάνει μια μεγάλη δέσμευση: να ενισχύσει και να αναπτύξει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, δημιουργώντας ένα σημαντικό πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών».

Στην τελετή της υπογραφής παρέστη και η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Παναγιώτη Θεοχάρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φίλιππο Τσαλίδη. iefimerida loading…

