Η «Δράση» προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Μία ακόμα απώλεια θα έχει το Ποτάμι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, καθώς η Δράση του Θεόδωρου Σκυλακάκη αναμένεται να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία.



Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο, υπήρξαν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, με τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη έπειτα από συνομιλίες με τους συνεργάτες του να αποφασίζει πως η σχετική ανακοίνωση θα γίνει αύριο.

