Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες: Συνεδριάζουν σήμερα, μπλόκα από Δευτέρα

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Tις μηχανές των τρακτέρ τους ζεσταίνουν οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις από Δευτέρα.



Σήμερα το απόγευμα, στις 6 μ.μ., στο Βασιλί Φαρσάλων συνεδριάζουν η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και οι Αγροτικοί Σύλλογοι και Επιτροπές Αγώνα της επαρχίας Φαρσάλων Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Κρήτης μετά την Παγκρήτια Σύσκεψη Αγροτών αποφάσισαν την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί να συγκεντρωθούν στη ΔΟΥ Ηρακλείου, ξεκινώντας δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση. Στο μεταξύ, επιστολή προς τον Έλληνα αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, απέστειλε η υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ρουμιάνα Μπατσβάροβα. και εκφράζει τις ανησυχίες της βουλγαρικής κυβέρνησης για το ενδεχόμενο αποκλεισμού των συνόρων από Έλληνες αγροτοσυνδικαλιστές, στο πλαίσιο των εξαγγελθεισών κινητοποιήσεών τους.



Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των ενώσεων μεταφορέων της Σόφιας δηλώνουν πως σε περίπτωση που οι Έλληνες αγρότες προχωρήσουν στο μπλοκάρισμα των συνοριακών διαβάσεων, θα προβούν και εκείνοι σε αντίποινα, αποκλείοντας κάθε πρόσβαση μέσω οδικών αξόνων που καταλήγουν, μέσω της χώρας τους, στην Ελλάδα. iefimerida loading…

