ΕΣΕΕ:Τα προβλήματα της αγοράς στο επίκεντρο της συνάντησης με το οικονομικό επιτελείο της ΝΔ

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Το θέμα του εξορθολογισμού των φορολογικών συντελεστών έθεσε στους αρμόδιους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας το προεδρείο της ΕΣΕΕ σε συνάντηση που είχαν σήμερα ενώ επεσήμαναν και το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότηας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.



Στη συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ Χρήστο Σταϊκούρα, Θεόδωρο Φορτσάκη και Απόστολο Βεσυρόπουλο συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα θέματα φορολογικής φύσεως που απασχολούν το εγχώριο επιχειρείν και τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως η υποτονικότητα της αγοράς την εορταστική περίοδο, η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη αλλά και οι αλλαγές στο φορολογικό/ασφαλιστικό πλαίσιο και στις εργασιακές σχέσεις. Στη συζήτηση διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για επεξεργασία πολιτικών, οι οποίες θα εστιάζουν: Στη στήριξη της ανταγωνιστικής εμπορικής δραστηριότητας, στον περιορισμό και εξορθολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης της εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη διασύνδεσή της με την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στις πηγές ρευστότητας για τις βιώσιμες εμπορικές επιχειρήσεις.

Στην ενδυνάμωση της διασύνδεσης της εγχώριας παραγωγής με την εμπορική δραστηριότητα, τόσο για την εσωτερική όσο και για τη διεθνή αγορά. Στην προώθηση των διενεργούμενων, μέσω πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικών μέσων, συναλλαγών αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για επιχειρηματίες και καταναλωτές. Στην αναγκαιότητα θέσπισης και λειτουργίας του «ειδικού επιχειρηματικού/τροφοδότη λογαριασμού» για τις επιχειρήσεις. iefimerida loading…

