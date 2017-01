Εκπληξη! Φάε λιπαρά, αν θες να φτιάξεις τέλειους γλουτούς

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Βρισκόμαστε ελάχιστους μήνες πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, την εποχή που το μπικίνι και τα σορτς παίρνουν φωτιά και κάνουν τον ανδρικό πληθυσμό να παραμιλάει.



Και τι θαυμάζει κανείς επάνω στο σώμα πέρα από τους καλλίγραμμους κοιλιακούς και την ηλιοκαμένη επιδερμίδα; Η απάντηση οδηγεί προς τους ανορθωμένους και τέλειους γλουτούς, όπως αυτούς που διατηρούν σταρ, σαν την Ριάνα, την Τζένιφερ Λόπεζ και την Κίμ Καρντάσιαν. Το αψεγάδιαστο σώμα τους θα σας έχει κάνει να αναζητήσετε πολλές φορές τα δικά τους μυστικά, που υπόσχονται έναν τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είναι όλα θέμα σκληρής γυμναστικής; Μήπως έχουν κάνει αισθητικές επεμβάσεις για να ενισχύσουν το συγκεκριμένο σημείο και απλά δεν το παραδέχονται όλες; Ο Μπεν Λούκας, ιδρυτής του Flow Athletic, δίνει την απάντηση στην Daily Mail Australia , υποστηρίζοντας ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των γλουτών παίζει η διατροφή σε συνδυασμό με τη γυμναστική με βάρη. Μάλιστα, σύμφωνα με εκείνον, χρειάζονται μόλις τέσσερις εβδομάδες για να κάνετε μια ευδιάκριτη διαφορά στη σιλουέτα σας. Ο Λούκας λοιπόν λέει, ότι κάθε γυναίκα που ονειρεύεται καλογυμνασμένους γλουτούς, θα πρέπει να επικεντρωθεί αρχικά στις σωματικές ασκήσεις με βάρη και όχι στην αερόβια γυμναστική. Ιδιαίτερα τα σκουότς, οι άρσεις θανάτου και οι προβολές είναι οι τρεις από τις πιο αποτελεσματικές μορφές ασκήσεων, που πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, για μισή ώρα σε κάθε προπόνηση, που θα περιλαμβάνει τρία ή τέσσερα σετ των 12 – 15 επαναλήψεων.



Ωστόσο, η γυμναστική δεν είναι ο μόνος παράγοντας που βελτιώνει την εικόνα αυτού του σημείου στο σώμα. Η κατάλληλη διατροφή είναι ικανή να φέρει μια αλλαγή σε διάστημα μόλις έξι εβδομάδων και σημειώνει, πως είναι σημαντικό το σώμα να τρέφεται και όχι να νιώθετε την αίσθηση της πείνας. Το σώμα χρειάζεται «καύσιμα» και ενέργεια, για αυτό συνιστά να καταναλώσετε πρωτεΐνες και λιπαρά. Αυτά θα τα βρείτε σε τροφές όπως το ψάρι, το κοτόπουλο, οι ξηροί καρποί, η καρύδα, το αβοκάντο. bovary loading…

