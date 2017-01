Γρεβενά || Ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Η Αγροτική παραγωγή ως πυλώνας Ανάπτυξης της Υπαίθρου»

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Η Αγροτική παραγωγή ως πυλώνας Ανάπτυξης της Υπαίθρου» Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Πέτρος Σούλης» της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο), την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και ώρα 6:30μ.μ.



Προσκαλούνται αγροτικοί φορείς, εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες, oι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και γενικότερα οι κάτοικοι της υπαίθρου να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

