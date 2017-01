Ανδρες εξηγούν γιατί τους αρέσει η σύντροφός τους να φλερτάρει με άλλους

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο Albert Camus είχε πει ότι γοητεία είναι να παίρνεις την απάντηση «Ναι», χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση.



Στην τέχνη του φλερτ, η γοητεία είναι το βασικό όπλο. Αν και πολλά έχουν γραφτεί για τους τρόπους να σαγηνεύεις το άλλο φύλο, ωστόσο αυτό που τελικά γοητεύει είναι ο εαυτός σου. Ακόμα κι αν βρεθεί το αντικείμενο του πόθου, υπάρχουν περιπτώσεις που το φλερτ δεν σταματάει. Άλλοι λένε ότι ανανεώνει την σχέση, άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει η αιτία η σχέση να διαλυθεί. Το φλερτ για πολλούς είναι τρόπος ζωής, είναι ανάσα, είναι «επιβεβαίωση», είναι διέγερση, είναι πρόκληση. Τι γίνεται ότι ο σύντροφός σου εξασκεί το «σπορ» είτε όταν είσαι παρούσα είτε όταν δεν είσαι; Ενοχλείσαι; Θέλεις «να του βγάλεις τα μάτια»; Το θεωρείς αιτία χωρισμού; Είσαι χαλαρή ή απλά το έχεις συνηθίσει; Σίγουρα θα σου συμβαίνει κάποιο από τα παραπάνω.



Πώς αντιδρούν όμως οι άνδρες όταν αντιληφθούν ότι φλερτάρεις κάποιον άλλον; Ακολουθούν οι εξομολογήσεις πέντε ανδρών που όχι μόνο δεν έχουν πρόβλημα να βλέπουν ότι η σύντροφός τους φλερτάρει άλλους αλλά τους αρέσει κιόλας… Με εξιτάρει που η σύντροφός μου φλερτάρει άλλους. Μου αρέσει να τους βλέπω να υποκύπτουν στην πρόκλησή της. Της έχω εμπιστοσύνη και ξέρω ότι δεν θα έκανε κάτι παραπάνω. Είναι αστείο πόσο εύκολα ανταποκρινόμαστε οι άνδρες σε τέτοια παιχνίδια. Είναι ένας είδος ευχαρίστησης να βλέπεις ότι η σύντροφός σου είναι αντικείμενο προσοχής και πολλοί θα ήθελαν να την έχουν. Τσάρλι Όταν πηγαίνουμε να δούμε τους δικούς μου, η σύντροφός μου φλερτάρει τον μπαμπά μου για πλάκα. Είναι ξεκαρδιστικό. Είναι σαν ένα inside joke μεταξύ της συντρόφου μου, εμού και της μητέρας μου. Είναι ικανοποιητικό να βλέπεις ότι ο πατέρας σου θεωρεί γοητευτική τη σύντροφό σου. Τζόσεφ Η σύντροφός μου δεν έχει φραγμούς και το φλερτ την βοηθά να παίρνει αυτό που θέλει. Το χρησιμοποιεί για την ανέλιξή της και για να «ρίχνει» τους άνδρες. Με προκαλεί συνεχώς, αλλά για μένα είναι πρόκληση. Την διεκδικώ συνέχεια. Σαμ «Όταν βγαίνουμε με την κοπέλα μου μπορεί να τύχει να φλερτάρει φίλους μου που έχουν πιει παραπάνω και έχει ενδιαφέρον πώς ανταποκρίνονται. Θα την κεράσουν ποτό αλλά πάντα φτάνει μέχρι εκεί. Περιμένω τη μέρα που κάποιος θα το προχωρήσει. Είμαι πολύ περίεργος για το πώς θα το διαχειριστώ». Μπρεντ «Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει να φλερτάρει με άλλους. Είναι τρελό, αλλά ίσως το γεγονός ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της και τη θέλω με κάνει να την διεκδικώ συνέχεια». Τζέιμι. bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 19th, 2017 at 13:08 and is filed under ΆΝΤΡΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.