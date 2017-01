Ένας Έλληνας στην ίδια λίστα του Forbes με την Αντέλ και στον Στεφ Κάρι

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένας Έλληνας και μία ελληνική οργάνωση βρίσκονται στη λίστα των βραβείων του περιοδικού «Forbes» με τους 30 νέουςκάτω των 30 ετών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη. Πρόκειται για τον 29χρονο αναπληρωτή εκπρόσωπο της ΝΔ και επικεφαλής της νεολαίας του ΕΛΚ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος βραβεύθηκε στην κατηγορία «Policy» για την πολυετή προσφορά του σχετικά με το ρόλο που πρέπει να έχουν οι νέοι στην πολιτική.



Επίσης, στην κατηγορία «Social Entrepreneurs» βραβεύθηκε η ελληνική οργάνωση Ethelon και οι τρεις συνιδρυτές της, Άρης Κωνσταντινίδης, Κωσταπάνος Μηλιαρέσης και Χρήστος Παναγιώτου. Η Ethelon εξελίσσεται στο μεγαλύτερο δίκτυο εθελοντών στην Ελλάδα και έχει προσελκύσει πολλές φορές το διεθνές ενδιαφέρον. Από την ίδια λίστα έχουν περάσει στο παρελθόν η Μαρία Σαράποβα και η Αντέλ. Στην κορυφή της αντίστοιχης λίστας για την Αμερική είναι η 28χρονη Χόουπ Χικς, εκπρόσωπος Τύπου της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Στέφεν Κάρι, από τους κορυφαίους αθλητές στο NBA. Ο κ. Κυρανάκης εκλέχθηκε τον Μάιο 2013 πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής οργάνωσης νέων στην Ευρώπη, της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος- Youth of the European People’s Party- με περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη και 60 οργανώσεις σε 40 χώρες. Με σπουδές στη Νομική Αθηνών και πολλές διεθνείς διακρίσεις, ίδρυσε το Transatlantic Youth Summit, που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον κάθε χρόνο από το 2013. Είναι επίσης συνιδρυτής του BrainGain, μιας πρωτοβουλίας νέων για την επιστροφή της γενιάς του brain drain στην Ελλάδα. Το 2014 ήταν μέλος της προεκλογικής καμπάνιας του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία συλλέγοντας 35.000 ψήφους. Ο ίδιος μέσω status που ανέβασε στη σελίδα του στο facebook δήλωσε: «Είναι μια δικαίωση μιας δεκαετίας σκληρής δουλειάς, επιμονής και πίστης στη δύναμη των νέων που παλεύουν για αλλαγή. Το μήνυμά μου στους σημερινούς 20χρονους που είναι απογοητευμένοι από όλα είναι μόνο ένα. Κυνηγήστε τα όνειρά σας. Ξεκίνησα από το μηδέν. Στα 19 μου σπούδαζα σε μια σχολή που κάθε 2 μήνες είχε κατάληψη, δούλευα part-time σε ένα κατάστημα ρούχων και δεν μπορούσα να πω 2 φράσεις σωστά στα αγγλικά. Το μόνο που είχα ήταν μια απίστευτα ξεροκέφαλη εμμονή για τους στόχους μου. Δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπορείτε να φτάσετε στην κορυφή».



