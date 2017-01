7 πράγματα που θα συμβούν αν στείλεις το παιδί σε σχολείο της μεθόδου Μοντεσόρι

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Η παιδαγωγική μέθοδος Μοντεσόρι είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, παρόλα αυτά μπορεί να μην έχετε ακούσει ποτέ ξανά για αυτήν.



Στηρίζεται στην ανακάλυψη, στην εκπαίδευση των αισθήσεων των παιδιών, στην ελευθερία τους, εντός ορίων και ιδρύθηκε το 1907 από την Μαρία Μοντεσόρι, Ιταλίδα γιατρό αφοσιωμένη στα παιδιά. Οι ηλικίες των παιδιών στις τάξεις αυτών των σχολείων ποικίλουν και η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα επιλογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Με τις σχολές Μοντεσόρι να υπάρχουν σε πολλά σημεία του πλανήτη, ολοένα και περισσότεροι είναι οι γονείς που απευθύνονται σε αυτές. Ποιες είναι όμως οι αλλαγές που θα συμβούν αν το παιδί σας μπει σε ένα τέτοιο εναλλακτικό σχολείο; Τα κοινά παιχνίδια γίνονται αδιάφορα Η πλειονότητα των μικρών παιδιών απολαμβάνουν να παίζουν με παιχνίδια όπως για παράδειγμα οι κούκλες, τα αυτοκινητάκια ή τα video games. Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτική μέθοδος Μοντεσόρι προάγει τη δημιουργικότητα των παιδιών και χρησιμοποιεί μόνο δημιουργικά εργαλεία διδασκαλίας. Σε αυτά τα σχολεία μαθαίνουν να κατασκευάζουν χειροποίητα πράγματα, όπως ένα κολιέ, ακόμα και να πλένουν τα πιάτα. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους



Το σύστημα Μοντεσόρι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέξουν όσες δραστηριότητες θέλουν και μέσα από τη δημιουργία μπορούν να ανακαλύψουν τι τους αρέσει περισσότερο, ποιες είναι οι κλίσεις και τα ταλέντα τους. Επίσης, η αυτοπεποίθηση των παιδιών αυξάνεται, καθώς διδάσκονται για παράδειγμα μαθηματικά ή φυσική, με τον πιο ευφάνταστο τρόπο, μέσα από δημιουργικά εργαλεία, φτιαγμένα από τα χέρια τους. Μαθαίνουν να μιλούν δεύτερη γλώσσα Πολλές από τις σχολές Μοντεσόρι διδάσκουν μια δεύτερη γλώσσα παράλληλα με τα αγγλικά και αυτό γιατί θεωρούν, πως τα παιδιά «απορροφούν» καλύτερα τις γνώσεις που σχετίζονται με τη ξενόγλωσση μάθηση μέχρι την ηλικία των έξι. Η διδασκαλία χρησιμοποιεί τα ενδιαφέροντα των παιδιών ως βάση Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται και επιλέγεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Αν για παράδειγμα ένα παιδί απολαμβάνει να διαβάζει βιβλία με συγκεκριμένους ήρωες, τότε μπορεί να πειραματιστεί με τον πηλό και να δημιουργήσει με αυτόν τους ήρωες του. Οι εκπαιδευτικοί θα εκμεταλλευτούν τη δημιουργικότητα του και τις κατασκευές του, για να του διδάξουν ακόμα και μαθηματικά. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν μαθησιακά κενά Αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι στις συγκεκριμένες σχολές, απουσιάζουν οι εξετάσεις με την κλασική μορφή των σχολικών τεστ. Αν ο δάσκαλος δεν είναι αρκετά επιμελής με τα παιδιά, τότε αυτά μπορεί να παρουσιάσουν κάποια μαθησιακά κενά μιας και οι τάξεις φιλοξενούν συνήθως μεγάλο αριθμό μαθητών. Ο βαθμός μαθησιακής δυσκολίας ανεβαίνει Στην περίπτωση που οι δάσκαλοι αντιληφθούν, ότι ένα παιδί έχει εξαιρετικές μαθησιακές ικανότητες, δεν το αφήνουν στο ίδιο επίπεδο, αλλά το ενθαρρύνουν να διαβάσει ακόμα πιο δύσκολα βιβλία, για να ενισχύσει τις γνώσεις του, γιατί όχι να γράψει και τις δικές του ιστορίες. Η προσαρμογή στα κοινά δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία δημιουργεί προβλήματα Αν το παιδί συνηθίσει στην εκπαίδευση των σχολών Μοντεσόρι σε μικρή ηλικία, όπως για παράδειγμα στο νηπιαγωγείο κι έπειτα αποφασίσετε ότι πρέπει να ακολουθήσει το κοινό σχολικό σύστημα, η προσαρμογή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί στην πρώτη περίπτωση έχει την ευκαιρία και την ελευθερία να επιλέγει το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις προτιμήσεις του. bovary.gr loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 18th, 2017 at 18:55 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.