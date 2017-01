3 χρυσοί κανόνες για να μην πάρεις ποτέ ξανά βάρος

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Στην προσπάθεια σας να αποκτήσετε το σώμα των ονείρων σας, θα έχετε συχνά εμπιστευτεί τις υποσχέσεις των προγραμμάτων διατροφής που έχουν βρεθεί στην κορυφή των προτιμήσεων παγκοσμίως.



Τα δημοφιλή αυτά πλάνα διατροφής είτε τα έχουν προτείνει κάποιοι από τους αγαπημένους σας σελέμπριτις είτε όχι, έχουν τις περισσότερες φορές ένα κοινό στοιχείο: την πεποίθηση ότι οι υδατάνθρακες είναι βλαβεροί για τον οργανισμό και κατά συνέπεια για τη σιλουέτα σας, επομένως θα πρέπει να τους περιορίσετε, αν όχι να τους «κόψετε». Επιπλέον, υπάρχουν κι εκείνοι οι διατροφολόγοι που στηρίζουν τη δυνατότητα απώλειας σωματικού βάρους σε αναλύσεις του αίματος ή στην οξύτητα των τροφών. Παρόλα αυτά, η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στην εικόνα ενός σώματος, για να είναι αυτό υγιές, απαλλαγμένο από περιττές θερμίδες και λίπος είναι να καταφέρετε να καταπολεμήσετε την επιθυμία για φαγητό. Πιο συγκεκριμένα, ο Dr Xand van Tulleken υποστηρίζει στην dailymail ότι αν στόχος σας είναι να χάσετε βάρος και έπειτα να το διατηρήσετε, θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τη διατροφή σας, επομένως να αλλάξετε και τρόπο ζωής. Ο ειδικός, προτείνει τρεις βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε. Μείνετε μακριά από την πίτσα και τα πατατάκια Το λεγόμενο τζανκ φουντ δεν είναι σε καμία περίπτωση θρεπτικό, αντιθέτως εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες σας για τσιμπολόγημα και γευστική ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της ψυχαγωγίας σας. Μια άλλη κακή συνέπεια της κατανάλωσης τζανκ φουντ, όπως η πίτσα και τα πατατάκια, είναι ότι στην πραγματικότητα προκαλούν το αίσθημα της πείνας, αντί να σας χορταίνουν.



Το μυστικό βρίσκεται στον εξαιρετικά ελκυστικό τρόπο παρασκευής τους, κάτι που δεν ίσχυε μερικές δεκαετίες πριν, ωστόσο φτιάχνονται έτσι προκειμένου να είναι ιδιαίτερα γευστικά και απολαυστικά, με αποτέλεσμα κανείς να μην αντιστέκεται στον πειρασμό τους. Ο ειδικός υποστηρίζει, ότι οι βιομηχανίες έχουν παρασκευάσει με τέτοιο έξυπνο τρόπο τις τροφές αυτές, με σκοπό το κέρδος. Οσο πιο νόστιμο το προϊόν, τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, άρα και τόσο περισσότερα τα κέρδη της επιχείρησης, ενώ οι άνθρωποι τείνουν να τα καταναλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι χρειάζονται ή θέλουν. Επειδή ακριβώς είναι δύσκολο να αντισταθείτε σε τέτοιου είδους προϊόντα, ο Dr Xand van Tulleken σας συμβουλεύει να τα απομακρύνετε από το σπίτι σας και ο καλύτερος τρόπος να τα καταφέρετε είναι να τα πετάξετε στον κάδο απορριμάτων. Αποφύγετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα Ο ειδικός λέει χαρακτηριστικά, ότι λανθασμένα έχετε πείσει τον εαυτό σας πως δεν σας μένει αρκετός χρόνος για να μαγειρέψετε ή ακόμη ότι ένα γεύμα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς την προσθήκη μιας έτοιμης σάλτσας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εξάρτηση από τις επεξεργασμένες τροφές. Κι αν αμφιβάλλετε ακόμα για αυτό, σας προκαλεί να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στην κουζίνα σας και να βρείτε όλα εκείνα τα προϊόντα που βρίσκονται στα ντουλάπια σας. Έτσι, προτείνει να αποφύγετε την αγορά τους, γιατί όπως υποστηρίζει σκοπός οποιασδήποτε τροφής βρίσκεται σε πλαστικό, είναι να σας ωθήσει να την αγοράσετε ξανά χάρη στα συστατικά που την κάνουν πιο ελκυστική, ποθητή και γευστική και όχι να σας παρέχει τις απαραίτητες για τον οργανισμό θρεπτικές ουσίες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που κρύβουν αυτά τα προϊόντα; Η διακοπή της σχέσης σας με αυτά γίνεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Αντί για αυτά, προτιμήστε ένα φρέσκο φρούτο που θα έχει κοπεί από τα χέρια σας ή μια σαλάτα που θα ετοιμάσετε εσείς. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα, αλλά και να αναλογιστείτε περισσότερο τις ποσότητες που τρώτε, φυσικά και την ποιότητα των τροφών που επιλέγετε. Αποφύγετε τους υδατάνθρακες που προκύπτουν από το αλκοόλ Ο Ιανουάριος είναι ένας καλός μήνας για να κάνετε μια σοβαρή αρχή με τη δίαιτα σας. Αν όμως καταναλώσετε μερικά ποτήρια αλκοόλ με την παρέα σας, τότε μάλλον είναι λιγότερο πιθανό να την ακολουθήσετε. Μπορείτε να πιείτε ένα ή δύο ποτά την εβδομάδα, όταν το πρόγραμμα διατροφής που έχετε υιοθετήσει περιλαμβάνει δυο γεύματα την ημέρα. bovary loading…

