15 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει πριν παντρευτείς

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Λένε ότι «πριν παντρευτείς πρέπει να τα έχεις ζήσεις όλα». Αυτό, σαφώς, δεν είναι πια τόσο εφικτό μιας και η καθημερινότητά μας, λίγο ή πολύ έχει γίνει ένας αγώνας επιβίωσης.



Η οικονομική στενότητα δεν δίνει δυνατότητα για να ζήσει κάποιος εύκολα μακριά από το πατρικό του σπίτι, οι καθημερινές απολαύσεις είναι περιορισμένες, οι σχέσεις περνούν κρίση και γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Πριν να έρθει η στιγμή της ένωσης της ζωής του με την ζωή ενός άλλου ανθρώπου, οφείλεις πρωτίστως να έχεις μάθει τον εαυτό σου, τις ανάγκες σου, τις αντοχές σου, τις δυνατότητες σου. Ο γάμος είναι δέσμευση, αλλά μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στη ζωή. Ολα άλλωστε εξαρτώνται από τον τρόπο που τα βλέπουμε. Πριν προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, σκέψου τι έχεις προλάβει να κάνεις και τι όχι. Ακολουθούν 20 πράγματα που καλό θα ήταν να έχεις δοκιμάσει ή ζήσει πριν παντρευτείς… 1) Θα ήταν καλό να έχεις ζήσει και μόνη σου. Είτε για μερικούς μήνες, είτε για κάποια χρόνια. 2) Να έχεις κάνει σχέση με κάποιον που ποτέ δεν θα ενέκριναν οι γονείς σου. 3) Να έχεις αγοράσει κάτι με τις δικές σου δυνάμεις. Μια ακριβή τσάντα ή ακόμα και αυτοκίνητο. 4) Να μην είσαι άσχετη με την κουζίνα θεωρώντας ότι «οι γυναίκες δεν είναι για την κουζίνα». Το να έχεις μάθει δύο πράγματα στην κουζίνα βοηθούν στην δική σου εξέλιξη. Είναι ωραίο να ξέρεις να φτιάχνεις κάτι νόστιμο για να το φας, ακόμα και μόνη. 5) Να ξέρεις πως να δίνεις στον εαυτό σου πόντους αυτοπεποίθησης και πώς να τον ηρεμείς. 6) Να ξέρεις να φροντίζεις τα ρούχα σου μόνη σου (να τα πλένεις, να τα σιδερώνεις, να τα τακτοποιείς). 7) Να έχεις ταξιδέψει μόνη σου, ακόμα και σε έναν πολύ κοντινό προορισμό. 8) Να έχεις έστω ένα χόμπι (Φωτογραφία; Τραγούδι; Χορός;). 9) Να έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου σε επαγγελματικό επίπεδο.



10) Να έχεις μάθει να λες και «Οχι!» όταν η ζωή γίνεται ανυπόφορη… 11) Αλλά να έχεις μάθει να λες και «Ναι!» και να μην στερείσαι συναρπαστικές στιγμές. 12) Να έχεις μάθει πως να ευχαριστείς τους φίλους σου. Να έχεις φίλους (γενικότερα). 13) Να έχεις μάθει να κάνεις καλή παρέα με τον εαυτό σου. Να μην φοβάσαι τη μοναξιά. 14) Να αφιερώνεις χρόνο στους γονείς σου, να μην παραβλέπεις τις συμβουλές τους. 15) Να ξέρεις πώς να ντυθείς, πώς να μακιγιαριστείς. Να προσαρμόζεις το στιλ σου στις περιστάσεις.

