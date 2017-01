«Φορούσα το μπουρνούζι, χωρίς εσώρουχα, και με πέταξαν στο κρεβάτι»: Η Κιμ Καρντάσιαν περιέγραψε τη ληστεία

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Η κατάθεση της Κιμ Καρντάσιαν στην αστυνομία για τη ληστεία στο Παρίσι ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας. Σε αυτήν, η τηλεπερσόνα περιγράφει τη στιγμή που οι ληστές τής πήραν τα κοσμήματά της, αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ. Η 36χρονη Κιμ είπε στους αστυνομικούς ότι «άκουσε έναν θόρυβο στην πόρτα» και «φώναξε ποιος είναι», αλλά δεν πήρε απάντηση.



Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς οι μασκοφόροι ληστές την έπιασαν και την έβαλαν στο χολ. «Φορούσα ένα μπουρνούζι, χωρίς εσώρουχα. Πήγαμε πίσω στο δωμάτιο και με έριξαν πάνω στο κρεβάτι», είπε η τηλεπερσόνα. Και συνέχισε: «Και οι δύο ληστές φορούσαν κουκούλα. Ο ένας φορούσε μια μάσκα του σκι και είχε ένα καπέλι και ένα τζάκετ που έγραφε «αστυνομία». Ο δεύτερος άντρας είχε τα ίδια ρούχα με το σήμα «αστυνομία», αλλά δεν φορούσε μάσκα του σκι. Αυτός με τη μάσκα ήταν περίπου 1,70 μ. ύψος, λεπτός, με μαύρο παντελόνι και μαύρες μπότες. Ο άλλος, επίσης Ευρωπίος, ήταν ψηλότερος, περίπου 1,80 μ. και ντυμένος όπως ο συνεργός του. Αυτός με τη μάσκα έμεινε μαζί μου και ο άλλος με τον φύλακα ασφαλείας μου». Υπενθυμίζεται ότι ο Aomar Ait Khedache, ένας 60χρονος με το παρατσούκλι «Old Omar», και οDidier Dubreucq, επίσης 60 ετών, έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη ληστεία. Αναφερόμενη στον έναν από τους δύο άντρες, η Καρντάσιαν είπε: «Είχε πολύ καλή γαλλική προφορά και με ρώτησε πού είναι το δαχτυλίδι μου (στα αγγλικά). Κοίταξε σε αυτό που βρισκόταν στο κομοδίνο. Η αξία του είναι 4 εκατ. δολάρια».



Στη συνέχεια είπε πώς την έδεσαν με πλαστικά καλώδια και μονωτική ταινία και πώς την κουβάλησαν στο μπάνιο, όπου την έβαλαν στην μπανιέρα. Σύμφωνα με την τηλεπερσόνα, οι ληστές πήραν επίσης ένα κουτί με κοσμήματα, ανάμεσα στα οποία δύο διαμαντένια μπρασελέ, ένα διαμαντένιο κολιέ, ένα κίτρινο χρυσό ρολόι Rolex και έναν διαμαντένιο σταυρό. Οπως είπε στους αστυνομικούς, αφού την έβαλαν στην μπανιέρα, τους άκουγε να μιλάνε γαλλλικά, έχοντας την εντύπωση ότι αυτό που έλεγαν ήταν ότι θα έπρεπε να φύγουν. iefimerida loading…

