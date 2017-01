Τι ισχύει τελικά σήμερα με τα σχολεία σε Γρεβενά και Δεσκάτη – Τελευταία ενημέρωση

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση, που είχαμε από ταεπιτελεία των Δημάρχων Γρεβενών και Δεσκάτης, θα άλλαζε κάτι σε ότι αφορά την λείτουργία των σχολείων μόνο εάν θα είχαμε έντονη επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Επειδή, τώρα που γράφουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι (δραματικά), και επειδή γνωρίζουμε ότι τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ έχουν ήδη ξεκινήσει από τα Γρεβενά για να μεταφέρουν στα σχολεία της πόλης τους μαθητές, τελικά ισχύει:



Γρεβενά

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη,τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, θα ξεκινήσουν σήμερα Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στις 10:00 πμ. Οι παιδικοί σταθμοί, αρχίζουν μία ώρα αργότερα από το κανονικό ωράριο, στις 8:00 πμ Δεσκάτη

Σήμερα Τετάρτη 18, Ιανουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Δεσκατης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10:00 το πρωί





