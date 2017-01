Τα τρία πράγματα που κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε μέρα

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχει τελικά μυστικό για μια ευτυχισμένη ζωή; Και αν υπάρχει είναι εφικτό να το εφαρμόσουμε;



Επί 75 χρόνια, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ μελέτησαν την συνταγή της ευτυχίας, παρατηρώντας την καθημερινότητα 724 ανθρώπων. Το συμπέρασμά τους ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015. Ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα επαρκούν για να ζήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή. Η ποιότητα των σχέσεων είναι τελικά ο εκ των ων ουκ άνευ όρος για μια ισορροπημένη συναισθηματική ζωή. Η επικοινωνία σε γερές βάσεις, η αλληλοκατανόηση, η ενσυναίσθηση, οι αμοιβαίες υποχωρήσεις μπορούν να διατηρήσουν μια σχέση με ισορροπία. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και με τις ανθρώπινες σχέσεις να κλυδωνίζονται και να περνούν την μεγαλύτερη κρίση τους, υπάρχει διέξοδος και αυτή στηρίζεται στην αληθινή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Τι κάνουν καθημερινά τα ζευγάρια που απολαμβάνουν μια υγιή σχέση; 1) Τα ευτυχισμένα ζευγάρια εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους: Αν δεν εκφραστείς, ο άλλος δεν θα μπορέσει να καταλάβει ποτέ με ακρίβεια τις ανάγκες σου. Ο σύντροφός σου, να θυμάσαι ότι δεν έχει «μαντικές» ικανότητες, δεν μπορεί εύκολα να διαβάσει το μυαλό σου. Βοήθησέ τον να καταλάβει τι χρειάζεσαι, χωρίς εσύ η ίδια να γίνεις πιεστική.



2) Οι σύντροφοι είναι ειλικρινείς: Όταν αρχίσεις να λες ψέματα, τότε να είσαι σίγουρη ότι με γεωμετρική πρόοδο η σχέση θα οδηγηθεί σε διέξοδο. Αν δεν είσαι ειλικρινής με τον άνθρωπο που αγαπάς, τότε με ποιον θα είσαι; Να είσαι ανοιχτή και να εκφράζεις με δυναμισμό τα συναισθήματά σου. Μίλα για την κακή ημέρα στη δουλειά ή για τα πληγωμένα αισθήματά σου. Όσα πιο πολλά μοιράζεσαι με τον άλλο, τόσο πιο κοντά έρχεστε. 3) Μάθε να ακούς: Στη σχέση, είστε δύο. Δεν είσαι μόνη σου. Πρέπει η επικοινωνία να είναι αμφίδρομη. Να είσαι καλή ακροάτρια. Δεν είμαστε τέλειοι και η σχέση θέλει προσπάθεια και κόπο για να χτιστεί. Όσο πιο πολύ μιλάς με τον σύντροφό σου, τόσο πιο δυνατή γίνεται η σχέση σας. bovary loading…

