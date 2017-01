Σύνταξη από τα 52 και 55 για 500.000 γονείς σε τέσσερα Ταμεία

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Σύνταξη από τα 52 και τα 55 χρόνια «κλειδώνουν» οι γονείς με ανήλικα τέκνα ή με τρία παιδιά που είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 σε ΙΚΑ, Δημόσιο και Ειδικά Ταμεία, όπως ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου κ.α.



Περισσότεροι από 500.000 ασφαλισμένοι με παιδιά μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα σύνταξης σε αυτά τα όρια ηλικίας με προϋποθέσεις που διαφέρουν από ταμείο σε ταμείο. Σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που έκανε σε έναν ειδικό οδηγό ο «Ελεύθερος Τύπος», Οι προϋθέσεις συνταξιοδότησης διαφέρουν από ταμείο σε ταμείο ενώ οι πιο ευνοϊκές διατάξεις για σύνταξη γονέων είναι στο Δημόσιο. Και μάλιστα, με μια συμπληρωματική ερμηνεία του νόμου 3863/2010, όσοι αποκτούν παιδί μετά το 2013 εξομοιώνονται με τους γονείς που είχαν ανήλικο ως το 2012 και αυτομάτως κατοχυρώνουν όρια ηλικίας για σύνταξη που ξεκινούν από τα 52 ή από τα 55 ή στα 58 μετά την αύξηση που ισχύει από 19/8/2015 και μετά Με αυτή την ερμηνευτική διάταξη, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είχαν ανήλικο μέχρι το 2012, αλλά απέκτησαν παιδί μετά το 2013, γλιτώνουν ως και 12 χρόνια από την αύξηση των ορίων ηλικίας και, αντί για τα 67, θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη στα 55, αν έκλεισαν το 52ο έτος από την 1η/1/2013 έως την 31η/12/2015. Κερδισμένοι είναι και όσοι απέκτησαν παιδί από το 2013 και μετά και συμπληρώνουν τις ηλικίες των 52 ή 55 από το 2016 μέχρι το 2019, καθώς κλειδώνουν πλήρη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας, που είναι από 56,9 ετών μέχρι 62,6 ετών, χωρίς να χρειάζονται ούτε 40 ούτε 35 έτη, αλλά μόνον 25ετία και αυτή να υπάρχει μέχρι το 2012, είτε από πραγματική υπηρεσία είτε εξαγορασμένη με πλασματικά έτη. Οι κατηγορίες που κλειδώνουν την έξοδο με ανήλικο τέκνο ή με τρία παιδιά ανήκουν στο Δημόσιο, στο ΙΚΑ, στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και Τύπου.



1. Γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο Δημόσιο πριν από το 1993 βγαίνουν από τα 50 στη σύνταξη, εφόσον: • Η ηλικία συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015. • Είχαν 25ετία ως το 2010. • Κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είχαν και ανήλικο τέκνο. Οσες δεν είχαν 25 έτη μπορούν να τα συμπληρώσουν με πλασματικό χρόνο στον οποίο υπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης λόγω τέκνων, που είναι 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο και κάθε επόμενο. Ο μέγιστος χρόνος που μπορούν να αναγνωρίσουν με δύο παιδιά είναι 3 έτη και 5 αν έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Οσες συμπληρώνουν τα 50 από 19/8 μέχρι 31/12/2015 επιβαρύνονται κατά 5 έτη και θα πάρουν σύνταξη στα 55. Με το 50ό έτος συμπληρωμένο το 2016, θα βγουν στα 56,9 μήνες, ενώ αν το 50ό έτος το συμπληρώνουν το 2019, τότε θα πάρουν σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 10 μήνες. Αν το 50ό έτος συμπληρώνεται από το 2022 και μετά, παίρνουν σύνταξη στα 67, εκτός αν συμπληρώσουν νωρίτερα 40 έτη, οπότε βγαίνουν από το 62ο έτος και μετά. Ελεύθερος Τύπος loading…

