Πώς ο πόνος σε βοηθά να ξεπεράσεις τον πρώην

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Χωρισμός. Ένας μικρός θάνατος ή μια νέα αρχή. Ίσως και τα δύο μαζί. Ο απολογισμός της χρονιάς που σε λίγες ημέρες φεύγει, μπορεί έχει μέσα της έναν χωρισμό που σας άφησε πίκρα και επίπονες αναμνήσεις.



Η Μaggie Munley στο elitedaily.com μιλά για τον τρόπο που εκείνη διαχειρίστηκε την δύσκολη αυτή κατάσταση στέλνοντας το δικό της μήνυμα. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσεις από την μια ημέρα στην άλλη την απουσία του συντρόφου σου από τη ζωή σου, ωστόσο υπάρχει τρόπος να την διαχειριστείς. Απλά με το κάνεις αυτό που νιώθεις. Είμαι χωρισμένη και ξέρω πώς είναι να πονάς. Ακόμα κι αν το έχω περάσει αρκετές φορές, ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω αυτό το είδος του πόνου και να στηρίξω τον εαυτό μου όπως του αξίζει κάθε φορά. Και κάθε φορά αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο. Ίσως να έχετε σκεφτεί ότι έχοντας πια πείρα από τέτοιου είδους ατυχίες, έχω «εξασκήσει» τον εαυτό μου και τον έχω «προετοιμάσει» για τέτοιες καταστάσεις. Για την απόρριψη, την εγκατάλειψη. Αλλά όχι, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ευκολότερη την απουσία κάποιου που ήταν για καιρό στη ζωή σου, όταν έχει φύγει ξαφνικά από τη ζωή σου χωρίς να πει τίποτα. Έχω κάνει όλα αυτά που υποτίθεται ότι κάνεις για να παρηγορηθείς μετά από έναν χωρισμό. Έχω περάσει ατέλειωτες ώρες με τους φίλους μου στο chat, μιλάω με την μητέρα μου στο τηλέφωνο 75 φορές την ημέρα, έχω βγει έξω για να πιω. «Απασχόλησε τον εαυτό σου μου λένε. Για να μην σκέφτεσαι». Αλλά είναι ψεύτες. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό σου δεν θα μπορέσει να ξεφύγει εύκολα από αυτό, θα γυρίσει στην ίδια κατάσταση, ό,τι κι αν κάνεις. Θα γυρίσεις πάλι στα «γιατί», στην κάθε λεπτομέρεια που «έφταιξε» και θα αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά και αν υπάρχει κάποια άλλη στη ζωή του. Με αυτά που θα πω δεν θέλω να «υποδείξω» τον σωστό τρόπο να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Ίσως με αυτά που θα πω προκύψει ένας νέος τρόπος να βλέπεις τον χωρισμό. Έτσι μπορεί να δεις τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Όσες φορές κι αν έχεις χωρίσει, όσες φορές κι αν έχεις ζήσει αυτή την εμπειρία, πάντα θα πονάει το ίδιο. Μπορεί η καρδιά σου να είναι μεγάλη και ικανή να γιατρευτεί ωστόσο πάντα πονά ένας (ξαφνικός) χωρισμός. Η στιγμή που έχεις νιώσει ότι ξεπέρασες τον προηγούμενο χωρισμό με μια νέα σχέση, εκείνη η στιγμή ανατρέπεται ότι χωρίσεις και πάλι. Είναι λογικό να έχεις μια καταιγίδα συναισθημάτων κάθε φορά, αντικρουόμενων, που αναιρούν το ένα το άλλο. Στην αρχή ένιωθα «στα πατώματα». Βαθιά θλίψη και άρνηση. Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα επέστρεφε. (Και φυσικά δεν το έκανε). Έπειτα άρχισα να γίνομαι πιο δεκτική με την κατάσταση. Αυτός ο άνδρας πράγματι ήταν ο άνθρωπος που ήθελα; Αν δεν θέλει να είναι στη ζωή μου, εγώ γιατί να θέλω να είναι; Αυτή η σκέψη με έκανε να ξαναβρώ τη δύναμή μου και να φύγω από την τελματώδη (ψυχικά) κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή με κάποιον άλλο και να είμαι ανοιχτή σε κάτι νέο. Το μυαλό μου εξακολουθούσε να σκέφτεται διάφορα και να έχει διάφορα συναισθήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό και πάντα συμβαίνει σε έναν χωρισμό. Επειδή ξεπέρασες έναν χωρισμό, δεν σημαίνει ότι θα μπορέσεις να ξεπεράσεις εύκολα τον επόμενο. Θα προκύπτουν συνεχώς ερωτηματικά και θα νιώθεις περίεργα συνεχώς μέχρι να σου φύγει αυτό το αίσθημα.



Θα μπορούσα να σου πω, απλά «Προχώρα», μα είναι εύκολο να το λες και δύσκολο να το κάνεις. Η πιο καλή συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι να νιώθεις. Κάθε συναίσθημα που νιώθεις σε κάνει δυνατό. «Αγκάλιασε» τον θυμό σου, την θλίψη σου, την απόρριψη. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε προορισμένοι για να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. bovary loading…

