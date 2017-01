Ο Ψυχάρης παρέδωσε τον ΔΟΛ στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ -Αναλαμβάνει ο Μουλόπουλος

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στα χέρια του Βασίλη Μουλόπουλου είναι πλέον οι τύχες του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Με μια αιφνίδια απόφαση του Στ. Ψυχάρη, το κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής και πρόεδρος του Δ.Σ της Αυγής ανέλαβε να σώσει τον υπερχρεωμένο ΔΟΛ. Ο επί πολλά χρόνια δημοσιογράφος του Βήματος και των Νέων, είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ απεδέχθη προθύμως την πρόταση όπως αναφέρει ο ΔΟΛ. Ο κ. Μουλόπουλος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της Αυγής. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ανακοίνωση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε.: «Η Διοίκηση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. εζήτησε χθες από τον κ. Βασίλη Μουλόπουλο, ο οποίος διετέλεσε επί δυο δεκαετίες διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Το Βήμα» (απ’ όπου αποχώρησε όταν εξελέγη βουλευτής του Συνασπισμού της Αριστεράς), πρώην Πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, να συμβάλει στην επίλυση των διαρθρωτικών και οικονομικών προβλημάτων του ΔΟΛ. Ο κ. Μουλόπουλος απεδέχθη προθύμως την πρόταση.». Πόντιος Πιλάτος η κυβέρνηση: Ηταν προσωπική του επιλογή Για «προσωπική» και απολύτως σεβαστή επιλογή του Βασίλη Μουλόπουλου κάνει λόγο η κυβέρνηση, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, επιχειρώντας να αποποιηθεί των ευθυνών για τις εξελίξεις στο ΔΟΛ. Οπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές «ήταν προσωπική επιλογή του Μουλόπουλου να αποδεχθεί την πρόταση του ΔΟΛ». Σημείωναν δε οι ίδιες πηγές πως η απόφαση αυτή είναι «απολύτως σεβαστή καθώς επί πολλά χρόνια υπήρξε διευθυντικό στέλεχος του συγκεκριμένου Ομίλου».



Μουλόπουλος: Πήγα στο ΔΟΛ γιατί είχα φιλίες 30 χρόνια εκεί! Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι εξηγήσεις Μουλόπουλου, μετά το σάλο που προκλήθηκε από την τοποθέτησή του στο ΔΟΛ. Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Βήματος, σχεδόν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο Β. Μουλόπουλος υποστηρίζει ότι αποδέχθηκε την πρόταση Ψυχάρη λόγω της τριαντάχρονης θητείας του στον Οργανισμό Λαμπράκη και τη φιλία του με τους συναδέλφους του. «Η τριαντάχρονη θητεία μου στο ΔΟΛ και η φιλία μου με τους συναδέλφους με ώθησαν να αναμειχθώ στην προσπάθεια διάσωσης του Οργανισμού και των ιστορικών του εφημερίδων». Στη Βουλή θα φέρει το θέμα η ΝΔ Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr αναμένεται να φέρει αύριο Τετάρτη το θέμα στη Βουλή. Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ σχολιάζει: «Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου είναι ο ορισμός της διαπλοκής». Χαρακτηρίζει δε τον Βασίλη Μουλόπουλο που τοποθετήθηκε επικεφαλής του ΔΟΛ ως «τοποτηρητή του ΣΥΡΙΖΑ». Και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εκβιάζει τον εκδότη Σταύρο Ψυχάρη μέσω δικαστικών του εκκρεμοτήτων. Η ανακοίνωση της ΝΔ: «Μετά το φιάσκο των τηλεοπτικών αδειών η Κυβέρνηση συνεχίζει απερίσπαστη το έργο της. Η στάση της προς τους εκδότες: Πρώτα τους κατήγγειλε ως διαπλεκόμενους. Στη συνέχεια συναλλάχθηκε μαζί τους. Τώρα χρησιμοποιεί δικαστικές εκκρεμότητες και εκβιάζει. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετεί ως τοποτηρητή της τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της “Αυγής” στον ιστορικό Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Δεν αντέχει την κριτική και την ελεύθερη δημοσιογραφία. Η Κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου είναι ο ορισμός της διαπλοκής, της συναλλαγής και κάθε λογής μεθοδεύσεων ελέγχου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο πλουραλισμός, η πολυφωνία και η ίδια η Δημοκρατία θα αποδειχθούν πολύ ισχυρότερες από τα άθλια σχέδια της Κυβέρνησης». Εντονες ήταν οι αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αντιδράσεις των εργαζομένων στον ΔΟΛ που «πάγωσαν» στο άκουσμα της είδησης. Βενιζέλος: Χυδαίος και αποκάλυπτος εκβιασμός Στην πρώτη αντίδραση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει λόγο για χυδαίο και απροκάλυπτο εκβιασμό της κυβέρνησης. Στο σχόλιο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημειώνει: «Τόσο απροκάλυπτα πια! Ο χυδαίος εκβιασμός που καιρό τώρα οργανώνουν οι κυβερνώντες, η επίμονη στοχοποίηση ενός ανθρώπου σε πρόδηλη αδυναμία που βρίσκεται επιπλέον υπό την πίεση της ποινικής προδικασίας, έφερε αποτέλεσμα. Την παράδοση των ιστορικών εφημερίδων του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου στα χέρια της ωμής εξουσίας της αδίστακτης εθνικολαϊκιστικής αριστεράς». Ο κ. Βενιζέλος επισημαίνει επίσης ότι «η απόλυτη παράδοση του δήθεν πανίσχυρου εκδότη, εκθέτει τους κυβερνώντες περισσότερο από το νόμο Παππά και την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ» και καταλήγει: «Υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, πολυφωνίας, διαφάνειας. Μαθαίνουν τώρα όλοι τι σημαίνει πραγματικά διαπλοκή. Δεν περνούν τέτοιες ακρότητες. Ευτελίζουν όμως μια παράδοση που πρέπει να την προστατεύσουν δημοσιογράφοι και αναγνώστες». Θεοδωράκης: ΣΥΡΙΖΑ Α.Ε. τώρα και στα ΜΜΕ Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε τις εξελίξεις στο ΔΟΛ ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο επικεφαλής του Ποταμιού έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Προσοχή δεν είναι πλάκα. Στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο ΔΟΛ – Νέα, Βήμα και ραδιόφωνο! Επόμενος στόχος Μέγκα. ΣΥΡΙΖΑ ΑΕ τώρα και στα ΜΜΕ». ΚΙΔΗΣΟ: Απροκάλυπτη παρέμβαση της κυβέρνησης στο χώρο του Τύπου Με σκληρό τρόπο αντέδρασε και το Κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου για την τοποθέτηση Μουλόπουλου στον ΔΟΛ. Το ΚΙΔΗΣΟ τονίζει ότι πρόκειται για απροκάλυπτη παρέμβαση στο χώρο του Τύπου από την κυβέρνηση, μπροστά στην οποία ωχριούν οι υπόγειες διαδρομές της συντήρησης με τη διαπλοκή και τα ΜΜΕ. Σημειώνει δε ότι αυτά συμβαίνουν ένα μόλις 24ωρο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια σε κόμματα και ΜΜΕ. ΔΗΜΑΡ: Τελικά ο νέος «επενδυτής» στον ΔΟΛ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ! Για ατόπημα μιλά η ΔΗΜΑΡ σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο ΔΟΛ. «Η προσπάθεια ελέγχου του Δημοσιογραφικού Οργανισμού αποτελεί ατόπημα καθώς δημιουργεί οξύ πρόβλημα διαφάνειας και δημοκρατίας καλλιεργώντας, συνθήκες διαπλοκής με ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα .Φαίνεται ότι οι ήττες από τα παιχνίδια στο πεδίο της ενημέρωσης δεν έγιναν κατανοητές. O tempora o mores!» «Πάγωσαν» οι εργαζόμενοι στο ΔΟΛ Η αιφνίδια ανακοίνωση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, προκάλεσε «παγωμάρα» στους εργαζόμενους. Ο Βασίλης Μουλόπουλος είχε εργαστεί επί μια 20ετία στο συγκρότημα και στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με εργαζόμενους. Την περασμένη εβδομάδα εξάλλου, είχαν καρατομηθεί με συνοπτικές διαδικασίες οι διευθυντικές ομάδες του Βήματος και των Νέων προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επιλογή του Βασίλη Μουλόπουλου.



Το Μαξίμου αναζητά επενδυτές Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου αναζητά πλέον επενδυτές προκειμένου να εξαγοράσουν τον ΔΟΛ ο οποίος έχει «πνιγεί» στα χρέη. Σύμφωνα επίσης με την φημολογία που έχει αναπτυχθεί, το deal μεταξύ κυβέρνησης και Σταύρου Ψυχάρη έχει άμεση σχέση με τις δικαστικές περιπέτειες του εκδότη. Η συνάντηση Ψυχάρη-Παππά-Μουλόπουλου Οπως είχε αποκαλύψει το iefimerida.gr, την περασμένη Πέμπτη, έγινε μια συνάντηση που κρατήθηκε μυστική: Μετείχαν ο εκδότης του ΔΟΛ Σταύρος Ψυχάρης, με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά και τον πρόεδρο του δ.σ. της «Αυγής» Βασίλη Μουλόπουλο. Οι τρεις άνδρες συζήτησαν εκ νέου τις εξελίξεις στο εκδοτικό συγκρότημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αναζήτησε και βρήκε επενδυτή που θα μπορούσε να σώσει τον οργανισμό από το λουκέτο και δεν αποκλείεται ανάμειξη του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ενδιαφέρεται να αναμειχθεί στα ΜΜΕ της χώρας μας. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση αυτή συνδέεται με τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν προσωπικά τον Σταύρο Ψυχάρη. Ορισμένοι εξαρτούν μάλιστα την εν λόγω συνάντηση με την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας Τα Νέα, Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος αποχώρησε δηλώνοντας ότι θέλει «να διευκολύνει τους χειρισμούς του εκδότη, στην προσπάθειά του να σώσει τον ΔΟΛ, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε στάση πληρωμών». Ας σημειωθεί ότι μετά την συνάντηση των τριών, ο Βασίλης Μουλόπουλος, το περασμένο Σάββατο, επισκέφθηκε τα γραφεία του Οργανισμού, μεταφέροντας πιθανόν την απόφαση της κυβέρνησης για νέο επενδυτή. Στα 220 με 240 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος των δανείων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, η μη εξυπηρέτηση των οποίων έχει φέρει τον οργανισμό σε στάση πληρωμών. Σάλος στο Twitter μετά την παράδοση του ΔΟΛ στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ Η απόφαση του Σταύρου Ψυχάρη να παραδώσει τις τύχες του ΔΟΛ στο κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Μουλόπουλο δημιούργησε σάλο και στα social media. Οι χρήστες σχολίασαν με τον δικό τους επικριτικό τρόπο αλλά και χιουμοριστικό την παράδοση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη στο κυβερνών κόμμα. Οταν η κυβέρνηση ήθελε να τον τοποθετήσει στο ΕΣΡ Υπενθυμίζεται ότι η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει σφόδρα στην πρόθεση της κυβέρνησης να ορίσει τον Βασίλη Μουλόπουλο ως αντιπρόεδρο ή μέλος του ΕΣΡ αναγκάζοντας τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση να κάνει πίσω. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η ΝΔ είχε εκδόσει ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη ότι ο κ. Μουλόπουλος ήταν παρών στη συνάντηση με τους κ.κ. Ψυχάρη και Μπόμπολα, το προηγούμενο διάστημα. «Η Κυβέρνηση ακόμη δεν έχει ενημερώσει με ποια ιδιότητα παρέστη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της “Αυγής”, κ. Βασίλης Μουλόπουλος στη συνάντηση με τον κ. Ψυχάρη και τον κ. Μπόμπολα» ανέφερε η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωσή της για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και στην οποία συζητήθηκε το μέλλον του ΔΟΛ. «Ας ενημερώσει επίσης την ελληνική κοινή γνώμη, αν στη σύσκεψη που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, με εκπροσώπους των τραπεζών, συζητήθηκε το θέμα του Δ.Ο.Λ.», κατέληγε η ανακοίνωση της ΝΔ. Η δημοσίευση στο «Βήμα» Η δημοσίευση της «Αυγής» iefimerida

