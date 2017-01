Ο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ στον Ιερό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νεομάρτυρα Γεώργιο στο «Τσούρχλι» (εικόνες)

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ



Οι χιονισμένοι δρόμοι και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο σε πλήθος πιστών,κληρικών αλλά και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Δαβίδ ο οποίος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό για την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρος, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, στη γενέτειρα του Νεομάρτυρος, το χωριό Άγιος Γεώργιος (πρώην Τσούρχλι) και στον Ιερό Ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Νεομάρτυρα Γεώργιο ο οποίος γεννήθηκε στο Τσούρχλι το 1808 μ.Χ. και μαρτύρησε στα Ιωάννινα στις 17 Ιανουαρίου 1838 μ.Χ.

Κάντε κλικ παρακάτω για μεγέθυνση:







Στις 17 Ιανουαρίου 2017, ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου, ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στον ως άνω Ιερό Ναό και κήρυξε στους πιστούς τον Θείο Λόγο.

