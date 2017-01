Ο «κόφτης» φέρνει μέτρα-φωτιά: Περικοπές συντάξεων και νέοι φόροι

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Mε την αξιολόγηση να καθυστερεί και να μην κλείνει, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε άλλη μία οπισθοχώρηση. Ετσι, αποδέχθηκε την επέκτασης του «κόφτη» -ή, αλλιώς, του μηχανισμού αυξημένων εγγυήσεων, όπως τον βάφτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- και μετά το 2018. Αυτό επαναφέρει τα σενάρια για σκληρά μέτρα εφόσον δεν πιαστεί ο στόχος για ετήσια πλεονάσματα ύψους 3,5%.

Συγκεκριμένα μείωση αφορολόγητου, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και αύξηση συντελεστών ΦΠΑ είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που φέρνει ο μηχανισμός αυξημένων εγγυήσεων (κόφτης). Βέβαια ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος τόνισε χθες ότι η κυβέρνηση δεν συζητά το σενάριο να νομοθετήσει εκ των προτέρων συγκεκριμένα μέτρα, αλλά την ένταξή τους στη διαδικασία του «κόφτη» στο πλαίσιο της παράτασής του για μετά το 2018.

Τα σενάρια για τις περικοπές που θα φέρει ο κόφτης (μηχανισμός αυξημένων εγγυήσεων) είναι αρκετά, όπως για παράδειγμα: Αυτόματη μείωση των παλαιών συντάξεων με την περικοπή ή την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Μείωση των δαπανών του Δημοσίου μέσω μείωσης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Αύξηση φορολογικών εσόδων μέσω μείωσης του αφορολόγητου

Αύξηση φορολογικών εσόδων μέσω κατάργησης των φοροαπαλλαγών

Αύξηση φορολογικών εσόδων μέσω αύξησης του κατώτατου συντελεστή ΦΠΑ κατά τουλάχιστον μια μονάδα. Μείωση του αφορολόγητου

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων που αναμένεται να έρθουν με την ενεργοποίηση τ ου κόφτη είναι η μείωση αφορολογήτου ορίου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες για μετά το 2018. Από την πλευρά του το ΔΝΤ επιμένει το αφορολόγητο όριο να μειωθεί στις 5.000 ευρώ, από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί και περάσει η συγκεκριμένη πρόταση τότε μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις, με την έκπτωση φόρου από 1.900 ευρώ που ισχύει σήμερα για τον άγαμο μισθωτό και συνταξιούχο θα μειωθεί στα 1.100 ευρώ. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρει η Ημερησία για την περίπτωση που το αφορολόγητο προσγειωθεί στις 5.000 ευρώ:

Μισθωτοί και συνταξιούχοι με πραγματικά ετήσια εισοδήματα πάνω από 5.000 και μέχρι 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματά τους είτε θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο εισοδήματος από 20 έως και 800 ευρώ ετησίως.

Οσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ θα δουν το φόρο εισοδήματος να αυξάνεται από τα 80 ευρώ στα 880 ευρώ. Όσο πιο χαμηλό είναι το ετήσιο εισόδημα τόσο πιο μεγάλη θα είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που κατά συνέπεια η εισοδηματική απώλεια. Μάλιστα πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι με πενιχρά εισοδήματα χαμηλότερα των 5.000 ευρώ θα πιαστούν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων και θα φορολογηθούν.

Μισθωτοί με ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις 800 ευρώ τον χρόνο. Αύξηση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 14%

Η ενδεχόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα φέρει ανατιμήσεις σε: βασικά είδη διατροφής, όπως τα νωπά κρέατα, τα ψάρια, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα λαχανικά και τα βρώσιμα φρούτα, τα δημητριακά, τα άμυλα και τα προϊόντα αλευροποίιας, το ελαιόλαδο, τα παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα φυσικά νερά,

φαρμακευτικά προϊόντα,

είδη και τις συσκευές ορθοπεδικής,

λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης,

υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα «Κόφτης» στις φοροαπαλλαγές

Με την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυξημένων εγγυήσεων οι φοροαπαλλαγές, οι οποίες έχουν ήδη δεχθεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, θα βρεθούν ξανά στο στόχαστρο, όπως η κατάργηση έκπτωσης στη μηνιαία παρακράτηση φόρου. Σήμερα κατά την μηνιαία παρακράτηση φόρου στις μισθωτές υπηρεσίες διενεργείται έκπτωση 1,5%. Από την κατάργηση της μειωμένης παρακράτησης για 2,9 εκατ. μισθωτούς, το ελληνικό δημόσιο θα έχει όφελος ύψους 67,9 εκατ. ευρώ, πρακτικά όμως αυτό για τους φορολογούμενους θα σημαίνει περαιτέρω μείωση του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος.

