Ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου έχουν βρει τρόπο να ανεβάζουν ακατάλληλα βίντεο στο YouTube

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Ιστοσελίδες «ενήλικου» περιεχομένου φαίνεται ότι έχουν βρει ένα παραθυράκι στο YouTube το οποίο εκμεταλλεύονται προκειμένου να ανεβάσουν ακατάλληλα βίντεο στην πλατφόρμα.



Η ιστοσελίδα τεχνολογίας TorrentFreak ανακάλυψε πρόσφατα ότι ορισμένα websites είχαν ανεβάσει βίντεο τα οποία δεν εμφανίζονταν δημόσια στο YouTube, ωστόσο μπορούσαν να προβληθούν σε άλλους ιστότοπους. Αυτό το ψεγάδι επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να φιλοξενεί δωρεάν την ταινιοθήκη της χρησιμοποιώντας το χώρο και το εύρος ζώνης της Google. Όπως δήλωσε στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC εκπρόσωπος του YouTube, οι πολιτικές της εταιρείας «απαγορεύουν την ανάρτηση σεξουαλικού περιεχομένου όπως η πορνογραφία». Τα εν λόγω βίντεο μπορούν να αναρτηθούν στο YouTube βάσει μιας «ιδιωτικής» ρύθμισης που τα αποτρέπει να εμφανίζονται δημόσια σε κάποιο website ή στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί επίσης τη λειτουργία ενσωμάτωσης, η οποία συνήθως επιτρέπει στα βίντεο να αναρτώνται σε άλλες ιστοσελίδες. Ωστόσο, το TorrentFreak αναφέρει ότι ορισμένα websites έχουν ανακαλύψει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπαράγουν κρυφά βίντεο που έχουν ήδη ανέβει στις δικές τους εξωτερικές υπηρεσίες μεταδίδοντας τα δεδομένα από το googlevideo.com – έναν τομέα που λειτουργεί υπό τη δικαιοδοσία της Google.



Η ιστοσελίδα τεχνολογίας αναφέρει ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές πώς ακριβώς τα websites ενήλικου περιεχομένου καταφέρνουν κάτι τέτοιο. iefimerida loading…

