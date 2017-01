ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : Διαδικτυακές (cloud) Ανταποδοτικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη & Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πληροφορούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Γρεβενών ότι η κοινή Επιμελητηριακή προσπάθεια δημιουργίας ουσιαστικών ανταποδοτικών υπηρεσιών για τη στήριξη των Επιχειρήσεων και των τοπικών αγορών, έχει ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται για Στρατηγική συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ΚΕΕΕ/»Ο ΟΜΗΡΟΣ», των ελληνικών ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και της KNOWLEDGE BS και για την παροχή σε Πανελλήνια βάση «Ανταποδοτικών ηλεκτρονικών (cloud) υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας & της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων και την στήριξη των Τοπικών Αγορών».

Σε πρώτη φάση προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά, directmarket.gr Για πρώτη φορά μια Ηλεκτρονική βιτρίνα και ταυτόχρονα ένα Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα για όλες τις Επιχειρήσεις της χώρας, που αξιοποιεί τις τελευταίες τάσεις της αγοράς – Social Shopping Marketplace. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα και ανεξάρτητου ηλεκτρονικού καταστήματος και διασύνδεση του με τις δυο ηλεκτρονικές βιτρίνες, της Τοπικής αγοράς του Νομού και της Πανελλήνιας των Ελληνικών Επιμελητηρίων. Πανελλήνια Τουριστική Αγορά, filoxeno.com Επίσης, για πρώτη φορά το συνολικό Τουριστικό Προϊόν της χώρας , ό,τι αναζητά ο επισκέπτης μιας περιοχής, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο: π.χ. Διαμονή, Εστίαση, Αναψυχή/Διασκέδαση, Ενοικιάσεις οχημάτων/σκαφών, Εκδρομές/μίνι κρουαζιέρες, Ειδικά σπορ/ Αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες, Εκδηλώσεις, Τοπικά Προϊόντα, κ.ά. Ειδικά στις επιχειρήσεις διαμονής δίνεται και εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών κρατήσεων και διαχείρισης του καταλύματος. On -Line ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Επέκταση και βελτίωση της γνωστής υπηρεσίας με την οποία το Επιμελητήριο έγκυρα και συνεχώς Ενημερώνει και Συμβουλεύει ηλεκτρονικά τις Επιχειρήσεις μέλη του, με την συνεργασία της ΣΟΛ Συμβουλευτικής (www.solcons.gr ) Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Οδηγός Για πρώτη φορά όλα τα ελληνικά Επιμελητήρια προβάλλουν σε Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο όλες τις Επιχειρήσεις τους, μέσα από έναν εύχρηστο Ηλεκτρονικό – Mobile Οδηγό με γεωγραφικό στίγμα και εύκολη εύρεση από το χρήστη των προσφερόμενων υπηρεσιών, προϊόντων ή προσφορών γύρω από αυτόν. Μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές επιχειρήσεις. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ενώ είναι προσβάσιμες και μέσα από το portal του Επιμελητηρίου. Δεν απαιτείται υποδομή από τις επιχειρήσεις, είναι εύκολες στη χρήση και πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες από τα μέλη μας. Παρέχεται πλήρης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους χρήστες καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για την εύκολη εκμάθηση και χρήση τους. Αποκτήσετε σήμερα από το Επιμελητήριο, τις Πανελλαδικές Υπηρεσίες Προβολής και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αλλά και Συμβουλευτικής, και ξεπεράστε εύκολα τα περιοριστικά σύνορα της επιχειρηματικότητας σας. Το Επιμελητήριο είναι αρωγός και αποτελεί εγγύηση και σε αυτήν τη νέα προσπάθεια. Πληροφορίες και Τεχνική Υποστήριξη:

Knowledge Broadband Services AE

Τηλέφωνο: 2610-452820, fax :2610-453819,

web: http://www.knowledge.gr

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Νικόλαος Ράμμος

