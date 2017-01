Δημητρακόπουλος: Ιστορική η απόφαση για Μαρινόπουλο -Διασφαλίζονται 13.000 θέσεις εργασίας

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Για ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος ΑΕ κάνει λόγο ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της εταιρείας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.



«Η ιστορική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, επικυρώνει το σχέδιο εξυγίανσης των σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλου, διασφαλίζοντας 13.000 θέσεις εργασίας και την σύμμετρη ικανοποίησης των απαιτήσεων 3.000 πιστωτών» τόνισε. Οπως επισήμανε ο κ. Δημητρακόπουλος «είναι μια ημέρα μεγάλης χαράς και ελπίδας για το αύριο» και σημείωσε ότι την συμφωνία εγγυήθηκαν την προσωπική τους περιουσία οι εντολείς του, μέτοχοι Στ. και Π. Μαρινόπουλος

