Δείτε τι θα γίνει με τα σχολεία την Πέμπτη, σε Γρεβενά και Δεσκάτη… – Δηλώσεις των Δημάρχων στο Star-fm.gr…

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Χρειάζεται σταθμός αποχιονισμού στην Δεσκάτη» … Στον Δήμο Γρεβενών, στα σχολεία που άνοιξαν για πρώτη φορά το 2017, δεν κατάφεραν να έρθουν μαθητές από τα δημοτικά διαμερίσματα: Μέγαρο, Σπήλαιο, Ροδιά, Κρανιά, Φελί, Ανθρακιά, αφού τα λεωφορεία δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στον Δήμο Γρεβενών, αλλά και λόγω του ότι νταλίκα «δίπλωσε» στην περιοχή του Ελευθεροχωρίου, με αποτέλεσμα να κλείσει για δύο περίπου ώρες η κίνηση στον δρόμο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρεβενών, Γιώργο Δασταμάνη, που μίλησε στο Star-fm.gr: «Σε κάποιους οικισμούς το ύψος του χιονιού φτάνει και το ένα μέτρο. Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα καιρικά αναφέρουν επιδείνωση των φαινομένων, γεγονός που σημαίνει πως τα σχολεία κατά 99% δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη. Αυτό θα το ανακοινώσουμε με σιγουριά σε λίγη ώρα. Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα, αν και δεν βλέπω να αλλάζει κάτι» .



Στην Δεσκάτη Με αρκετά προβλήματα λειτούργησαν και σήμερα, δεύτερη ημέρα από την αρχή του έτους, τα σχολεία στον Δήμο Δεσκάτης.

«Προβλήματα, παρατηρήθηκαν σε σωληνώσεις σχολείων αλλά και με την απουσία καθηγητών, οι οποίοι ξεκίνησαν να έρθουν να εκτελέσουν την υπηρεσία τους αλλά δεν έφτασαν ποτέ, κυρίως από Τρίκαλα και Λάρισα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή» ανέφερε στο Star-fm.gr ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος. «Υπήρξαν όμως και προβλήματα με τον αποχιονισμό των δρόμων. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σταθμός στην Δεσκάτη, με δύο οχήματα με αλατοδιανομείς και επαρκές αλάτι και να περιμένουμε να έρχονται οχήματα από τα Γρεβενά» είπε ο Δήμαρχος Δεσκάτης. Αργότερα θα αποφασιστεί τι θα γίνει με την λειτουργία των σχολείων στον Δήμο Δεσκάτης, όπου αυτήν την ώρα και εκεί παρατηρείται έντονη χιονόπτωση.





This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 18th, 2017 at 16:16 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΕΣΚΑΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.