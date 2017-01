Για αυτό το Google Maps ξέρει πότε έχει κίνηση στους δρόμους

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

To Google Maps είναι ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχουμε στο κινητό μας για να βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους και να κινούμαστε άνετα στην πόλη.



Ακολουθούμε σχεδόν πιστά τις οδηγίες που μας δίνει, αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ πώς γίνεται να ξέρει ότι όντως έχει κίνηση στους δρόμους και πόση ώρα θα μας πάρει για να πάμε στον προορισμό μας; Όταν στο κινητό σου ενεργοποιείς την εν λόγω εφαρμογή, αυτή στέλνει, την ίδια στιγμή, ανώνυμο σήμα στη Google με την τοποθεσία σου. Έπειτα, η Google υπολογίζει πόσα οχήματα βρίσκονται στο δρόμο και πόσο γρήγορα κινούνται. Δηλαδή, όσοι περισσότεροι χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα. Επίσης, η Google επεξεργάζεται και τα αποτελέσματα της εφαρμογής Waze, η οποία αφορά την κίνηση στους δρόμους και την αγόρασε για 1 δισ. δολάρια το 2013! Έτσι, η Google εμπλουτίζει το αρχείο της και γίνεται πιο ακριβής στις προβλέψεις της.



gazzetta loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 18th, 2017 at 18:11 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.