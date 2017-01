Απογοητευμένος και ο Κωστέτσος: Ψήφισα 2 φορές ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για εμάς

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Και ο Βασίλειος Κωστέτσος συγκαταλέγεται σε αυτούς οι οποίοι το μετάνιωσαν που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Οπως ο ίδιος είπε μιλώντας στην κάμερα «ψήφισα δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε για εμάς. Περνούν μπροστά από την Κανάρη από το μαγαζί μου και δεν λένε ούτε γεια, έλεος» Παράλληλα, ο γνωστός σχεδιαστής αποκάλυψε ότι άλλαξε χρόνο φτιάχνοντας μπεσαμέλ, καθότι ξεχάστηκε.



«Για την αλλαγή του χρόνου με περιμένει ακόμα η αδερφή μου στο σπίτι της. Μαγείρευα και ξεχάστηκα. Βγαίνω από την κουζίνα και βλέπω το κινητό αναβόσβηνε, 00:30 είχα 55 κλήσεις από την αδερφή μου. Έκανα κροκ μεσιέ και κροκ μαντάμ. Η μπεσαμέλ δεν μου είχε πετύχει την πρώτη φορά, την πέταξα και έφτιαχνα τη μπεσαμέλ. Ήμουν τόσο απορροφημένος…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλειος Κωστέτσος.

