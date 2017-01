Απίστευτη Ελένη Φιλίνη: Εστειλε μήνυμα στο Wikipedia για να αλλάξει την ηλικία της

Ιανουάριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελένη Φιλίνη είναι μια γυναίκα που δεν λέει να μεγαλώσει όσα χρονια κι αν περάσουν. Σε κάθε της εμφάνιση αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν έχει καμία σημασία, αφού εκείνη δεν την αγγίζει ο χρόνος.



Η Ελένη Φιλίνη είναι μια από τις γυναίκες που ο χρόνος τους έχει συμπεριφερθεί με το γάντι. Σαν να μην πέρασε από πάνω τους. Ωστόσο, η ίδια, δεν έχει τίποτα χειρότερο από το να μιλά για την ηλικία της. Το αποδεικνύει κάθε φορά που της γίνεται η σχετική ερώτηση σε συνεντεύξεις. Οπως σε μια πρόσφατη, στην κάμερα του Πρωινού, όταν η Ελένη Φιλίνη αρνήθηκε να απαντήσει αποκαλύπτοντας, παράλληλα, ότι έχει στείλει μήνυμα στη Wikipedia γιατί δεν έχουν πετύχει την χρονολογία (για την ιστορία η Wikipedia αναφέρει ότι η Φιλίνη γεννήθηκε το 1961). Αρχικά ρωτήθηκε γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ τονίζοντας: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ για να με ρωτάς εσύ, γιατί τώρα θα με ρωτούσες «γιατί χώρισες;». Εγώ θα παντρευόμουν εάν είχα ένα 80% ότι δε θα χωρίσω, επομένως αυτό το δεδομένο δεν υπήρχε… όχι για εμένα για το παιδί. Είμαι πολύ ευαίσθητη στο θέμα του παιδιού… Δε θα έκανα ένα παιδί εγωιστικά και μόνο… ήθελα να υιοθετήσω ένα παιδί, που είχα μάθει ότι το βασάνιζε ο πατέρας του αλλά δεν γινόταν».



Οταν ρωτήθηκε αν μια γυναίκα πρέπει να λέει την ηλικία της, εκείνη απάντησε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα καλλιτέχνης πρέπει να λέει την ηλικία του. Δεν έχουν πετύχει την ηλικία μου ειδικά η Wikipedia τους έστειλα και μήνυμα γιατί με μεγαλώνανε… και τους λέω: γράψτε ότι γεννήθηκα το 1821 να τελειώνουμε»! iefimerida loading…

