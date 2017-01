ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ -Δείτε τις νέες τιμές για παραβίαση STOP, χρήση κινητού, κράνος κ.λ.π

Ιανουάριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θέμα ημερών είναι η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης με το υπουργείο Μεταφορών για τη μείωση των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά 50%, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας. Όπως είπε, από τη μείωση, εξαιρούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη και σε όσους ξεπερνούν το όριο κατανάλωσης αλκοόλ.



Η πρόταση Τόσκα ήδη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας με το Υπουργείο Μεταφορών και τον υπουργό κ. Σπίρτζη και σύντομα θα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της. Η απόφαση για μείωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ. γίνεται κατά τον κ. Τόσκα λόγω της οικονομικής κρίσης και οι παραβάτες δυσκολεύονται να τα πληρώσουν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια τέτοια απόφαση είναι απαράδεκτη, γιατί θα δημιουργήσει κλίμα αδιαφορίας σε πολλούς οδηγούς για την παραβίαση του Κ.Ο.Κ. αφού με τη νέα ρύθμιση τα πρόστιμα θα έχουν μικρό κόστος στη τσέπη τους. Για παράδειγμα σήμερα το πρόστιμο για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κοστίζει 100 ευρώ και αν πληρωθεί μέσα σε 10 ημέρες κοστίζει 50 ευρώ. Τώρα με τη νέα μείωση κατά 50% ο παραβάτης θα πληρώνει μόνο 25 ευρώ! Ενδεικτικά παραδείγματα Μη Χρήση Ζώνης ασφαλείας – επιβάτη – οδηγού 300 ευρώ

Οδήγηση χωρίς κράνος 300 ευρώ

Νέα ρύθμιση 150 ευρώ

Έγκαιρη πληρωμή 75 ευρώ Η παραβίαση STOP υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας τιμωρείται με 700 ευρώ, όπως και το αντικανονικό προσπέρασμα ή η μη χρήση φλας κατά το προσπέρασμα, παραβάσεις που μπορεί να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές, μπορούν να μειωθούν στα 175 ευρώ, αν πληρωθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο.

Παραβίαση STOP 700 Ευρώ

Αντικανονικό προσπέρασμα, μη χρήση φλας 700 ευρώ

Με τη νέα ρύθμιση 175 ευρώ



drive

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 18th, 2017 at 14:38 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.