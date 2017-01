Grevena TV || Έμειναν χωρίς ρεύμα τα Γρεβενά… (εικόνες + video)

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε για περισσότερες από δυόμιση ώρες, το πρωί της Τρίτης (17-1) η πόλη των Γρεβενών.

Η διακοπή ξεκίνησε στις 7:17 π.μ. όταν κορμός δέντρου έσπασε, στην περιοχή της γέφυρας Γκιάτα στην πόλη των Γρεβενών και έκοψε τα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ). Άμεσα εντοπίστηκε η βλάβη αλλά μέχρι να αποκατασταθεί, μιας και το σημείο δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο, πέρασαν περίπου δυόμιση ώρες.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της ΔΕΗ της Πυροσβεστικής αλλά και του Δήμου Γρεβενών.

«Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που έχει πρόβλημα και ίσως θα αντιμετωπίσουμε κι άλλα παρόμοια περιστατικά» μας ανέφεραν πηγές της εταιρείας ηλεκτρισμού.

Η camera του Grevena TV κατέγραψε ένα ακόμη τέτοιο σημείο, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου στα Γρεβενά. Δείτε και μόνοι σας τα καλώδια να εμπλέκονται με τα κλαδιά των δέντρων:



Κάντε κλικ για μεγέθυνση:





