Grevena TV || Μπάσκετ Παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – «ΛΑΣΑΝΗΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ 80-40 (εικόνες +video)

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχίστηκε την Κυριακή 15-01-2017 η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος παίδων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., η οποία οδηγεί τις ομάδες στο final 4 για την φετινή χρονιά. Στο 1ο παιχνίδι για αυτή την φάση, η ομάδα του «ΚΕΡΑΥΝΟΥ» φιλοξένησε την ομάδα του «ΛΑΣΑΝΗ», στο κλειστό των Γρεβενών.







Φανερά επηρεασμένη από την διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία διήρκησε περίπου έναν μήνα, η ομάδα των Γρεβενών, μακριά από τον καλό της εαυτό, κέρδισε την ομάδα της Κοζάνης με σκορ 80 – 40, ξεκινώντας έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις της.

















































































































Για την ομάδα των Γρεβενών (Βασίλης ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ) αγωνίστηκαν οι : ΤΣΟΥΚΑΣ Θανάσης, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γιάννης, ΓΚΟΛΙΑΣ Αποστόλης, ΒΑΣΔΑΡΗΣ Θάνος, ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΣ Δημήτρης, ΔΑΔΑΛΗΣ Βασίλης, ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γιάννης, ΠΟΡΑΒΟΣ Γιώργος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτης, ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Ορέστης, και ΝΤΟΛΙΑΣ Βασίλης. Δείτε περισσότερες εικόνες με μεγαλύτερη ανάλυση στο facebook



