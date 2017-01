156 αθλητές διορίζονται στο Δημόσιο με απόφαση της Όλγας Γεροβασίλη – Δείτε ποιοί είναι (pdf)

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε διορισμό σε υπουργεία και άλλους φορείς 156 αθλητών προχωρά η κυβέρνηση μετά από απόφαση που υπογράφει η αρμόδια υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Πρόκειται για 156 αθλητές κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατανέμονται σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες και φορείς του Δημοσίου, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση. Μεταξύ άλλων διορίζονται ο πρωταθλητής στον στίβο Κώστας Δουβαλίδης, η παλαίμαχη πολίστρια Μαρία Τσουρή, ο ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού Γρηγόρης-Ευριπίδης Μάκος, ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ Δημήτρης Μαυροειδής, οι κωπηλάτες Γιώργος Τζιάλλας, Νίκος Γκουντούλας, Απόστολος Γκουντούλας, ο πολίστας Βαγγέλης Δελακάς και άλλοι.





Δείτε τα ονόματα εδώ





