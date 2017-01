Τεστ: Δες αν θα σε απατήσει με βάση τι υλικό προτιμά στην πίτσα

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Εκεί έξω ο καθένας έχει διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πίτσας, άλλοι κάνουν κλασικές επιλογές και άλλοι είναι πιο μερακλήδες.



Κάποιοι θέλουν να έχει πολύ τυρί, άλλοι μανιτάρια και άλλοι καυτερές πιπεριές. Το τι αρέσει στον καθένα να βάζει από επάνω στην δική του πίτσα φαίνεται να σχετίζεται με την απιστία! Ναι, ένα κουίζ έρχεται να αποκαλύψει πόσο πιθανό είναι να σε απατήσει ο σύντροφός σου με βάση τι του αρέσει στην πίτσα! Είναι τύπου «Πες μου το αγαπημένο του συστατικό στην πίτσα, να σου πω αν θα σε απατήσει». Για να δούμε, λοιπόν: Πεπερόνι Μπορεί να το νομίζεις, αλλά δεν θα σε απατήσει Οποιος επιλέγει συστατικό σαν το κλασικό πεπερόνι, έχει παραδοσιακές αξίες. Δεν θα σε απατήσει, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως μερικές φορές δεν… αποσπάται η προσοχή του. Ελιές Είναι έξω για εκδίκηση Οι ελιές είναι αλμυρές και αυτό σημαίνει πολλά για το ταίρι σου. Όταν νιώσει πως αδικείται, ψάχνει για «εκδίκηση», οπότε η απιστία είναι μέσα σε αυτή. Ανανάς Δεν θα σε απατήσει πραγματικά, αλλά θα κοιτάξει Η καλοσύνη του και η συμπεριφορά του μερικές φορές απέναντι σε άλλες γυναίκες ίσως να πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα μερικές φορές, ωστόσο, ποτέ δεν θα σε απατήσει πραγματικά. Καυτερή πιπεριά Πιθανόν σε απατάει τώρα Οποιος αγαπά τις καυτερές πράσινες πιπεριές δεν είναι άτομο εμπιστοσύνης. Είναι άνθρωποι τολμηροί και επιπόλαιοι. Τυρί Δεν μπορεί καν να σκεφτεί να σε απατήσει Αν λατρεύει το τυρί, πάρε τον μια αγκαλιά, μιας και είναι ο τύπος που ξέρει τι θέλει και πως το θέλει. Μανιτάρια Κάποτε ήταν άπιστος



Το ότι του αρέσουν τα μανιτάρια είναι δείγμα ωριμότητας, καθώς αυτά έχουν μια επίκτητη γεύση. Μπορεί παλιότερα να είχε ξεγελάσει συντρόφους του, ωστόσο, τώρα έχει αλλάξει. Κεφτεδάκια Απιστία, τι είναι αυτό; Ενας τύπος που αγαπά τα κεφτεδάκια στην πίτσα είναι τουλάχιστον αστείος. Είναι καλός και δεν νοιάζεται για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Η απιστία είναι μια λέξη, που πιθανότατα να μην του έχει περάσει καν από το μυαλό. Καναδέζικο μπέικον Αν σε απατήσει θα στο πει Κανείς δεν είναι τέλειος. Σε περίπτωση που σε απατήσει, θα σου εμφανιστεί με λουλούδια και σοκολατάκια, για να σου το ομολογήσει. bovary loading…

