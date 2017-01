Τα 10 απόλυτα κόλπα στο Facebook – Λίγοι τα γνωρίζουν αλλά θα σας σώσουν

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τις τελευταίες ειδήσεις ή να μένουν σε επαφή με τους φίλους τους, ο συνεχής έλεγχος του NewsFeed τους καταντά εθιστική συνήθεια. Μιας λοιπόν και το σπορ απασχολεί όλο και περισσότερους, συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες συμβουλές για να βλέπετε ό,τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, χρησιμοποιώντας το facebook ως επαγγελματίας. 1) Μετατρέψτε την εικόνα του προφίλ σας σε κινούμενη (GIF)



Από την εφαρμογή για κινητά του Facebook επιλέξτε την εικόνα του προφίλ σας και στη συνέχεια το «Τραβήξτε νέο βίντεο προφίλ». Μέσα από την κάμερα του κινητού σας μπορείτε να τραβήξετε και να ανεβάσετε ένα σύντομο βίντεο του εαυτού σας. Το αποτέλεσμα μοιάζει με ένα μείγμα GIF και κινούμενης εικόνας. 2) Κλείστε το autoplay για τα βίντεο που σας αιφνιδιάζουν Αν δεν θέλετε τα βίντεο του Facebook να σας τρομάζουν όταν ξεκινούν αυτόματα καθώς σκρολάρετε το ποντίκι σας στο NewsFeed σας, υπάρχει λύση. Μπορείτε απλά να απενεργοποιήσετε την ρύθμιση. Επιλέγοντας «Ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Ρυθμίσεις Λογαριασμού» πάτε στην κατηγορία «Βίντεο και φωτογραφίες». Από εκεί απενεργοποιήστε την Αυτόματη έναρξη στις «Ρυθμίσεις Βίντεο» ή επιλέξτε την ενεργοποίησή τους με συνδέσεις δεδομένων ή με σύνδεση WiFi. 3) Κάντε unfollow αντί για unfriend Σε περίπτωση που κάποιος από τους φίλους ανεβάζει πάρα πολύ περιεχόμενο γεμίζοντας το newsfeed σας αλλά δεν θέλετε να τον διαγράψετε από την διαδικτυακή ζωή σας μπρορείτε απλά να σταματήσετε να τον ακολουθείτε (unfollow). Αφού μπείτε στο προφίλ του πατάτε την επιλογή «ακολουθείτε» (follow) και στη συνέχεια έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε, να μην τον ακολουθείτε ή και να γίνετε φανατικοί ακόλουθοί του, όπως θα δούμε παρακάτω. 4) Δείτε τι κάνατε στο Facebook την συγκεκριμένη μέρα χρόνια πριν Του χαρακτηριστικό «Σαν σήμερα» (on this day) του Facebook υπόσχεται να σας γυρίσει χρόνια πριν προβάλλοντας την δραστηριότητά σας στο κοινωνικό δίκτυο την ίδια ημέρα τα προηγούμενα χρόνια. Για να λειτουργήσετε την δική σας χρονοκάψουλα αρκεί να κλικάρετε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Πηγαίνοντας στην σελίδα το Facebook σας δίνει τηνδυνατότητα είτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την προηγούμενή σας δραστηριότητα είτε να σβήσετε κάποια άτομα που δεν θέλετε να θυμάστε από την γκάμα των αναμνήσεών σας. Ακόμα και συγκεκριμένες στιγμές μπορείτε να «διαγράψετε» από το διαδικτυακό σας χρονοντούλαπο υποδεικνύοντας στο Facebook ποιες ημερομηνίες δεν θέλετε να σας θυμίζει στην ενότητα του «Σαν σήμερα». 5) Μην χάνετε post από όσους ξεχωρίζετε Επειδή το Facebook μπορεί να μην καταλαβαίνει και τόσο καλά τις προτιμήσεις σας, αν και κάνει σοβαρές προσπάθειες για να το επιτύχει, μπορείτε να ορίσετε μόνοι σας τα άτομα και τις σελίδες που θέλετε να παρακολουθείτε αδιαλείπτως. Για να το κάνετε αυτό πηγαίνετε στις «Ρυθμίσεις» από την εφαρμογή του κινητού σας και επιλέξτε «Προτιμήσεις ενημερώσεων». Εκεί μπορείτε να ελέγξετε ποιος θα εμφανίζεται πρώτος, να σταματήσετε να ακλουθείτε άτομα και να κρύψετε τις ειδοποιήσεις τους, να επανασυνδεθείτε με άτομα που δεν ακολουθείτε πια καθώς και να ανακαλύψετε σελίδες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας. Οι άνθρωποι και οι σελίδες που έχετε δηλώσει ως αγαπημένες θα εμφανίζονται με ένα μικρό μπλε αστέρι στο NewsFeed σας. 6) Προσθέστε το παρατσούκλι σας Για όσους έχουν ένα αγαπημένο παρατσούκλι που θέλουν να τους χαρακτηρίζει και στην διαδικτυακή τους ζωή, μπορούν να το προσθέσουν στο προφίλ του. Από την «Ενημερωσή Πληροφοριών» πηγαίνετε στην επιλογή «Σχετικά με εσάς» και επιλέξτε «Προσθέστε ένα παρατσούκλι, πατρικό όνομα.» 7) Ρυθμίστε ποιος θα βλέπει τι Είτε πρόκειται για το relationship status σας, είτε για ένα άλμπουμ φωτογραφιών το Facebook σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε ποιος από τους φίλους ή γνωστούς σας θα βλέπει τι. Για παράδειγμα αν κάνετε μια αλλαγή στο relationship status σας, η οποία δεν θέλετε να είναι ορατή από τους φίλους σας, αρκεί να επιλέξετε το «Μόνο εγώ» από το μενού δίπλα από την «Αποθήκευση Αλλαγών». 8) Ασφαλίστε τον λογαριασμό σας με τις ειδοποιήσεις Εάν θέλετε να είστε σίγουρα ότι δεν θα συνδεθεί κάποιος άλλος στο λογαριασμό σας, τότε μπορείτε να ορίσετε να λαμβάνεται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα γίνεται sign in στο προφίλ σας. Για τα «Facebook Login Alerts» και «Login Approvals» μπείτε στις «Ρυθμίσεις» – «Ασφάλεια» (Security Settings) και επιλέξετε να λαμβάνετε «Ειδοποιήσεις» ή και «Εγκρίσεις Σύνδεσης». 9) Ορίστε τις ειδοποιήσεις που θα βλέπετε Μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβώς τις ειδοποιήσεις που θα λαμβάνεται από το κάθε τι ώστε να μην χτυπάει άσκοπα το τηλέφωνό σας για γεγονότα που δεν σας ενδιαφέρουν. Το πιο ενδιαφέρον είναι μάλιστα ότι θα μπορείτε να ορίσετε να λαμβάνετε διαφορετικές ειδοποιήσεις στο κινητό και στον υπολογιστή.



10) Ψάξτε για συγκεκριμένα Post ή φωτογραφίες που σχολίασε κάποιος φίλος Αυτό το βήμα ίσως σας πάει και στο επόμενο επίπεδο διαχείρισης. Μπορείτε να ψάξετε για συγκεκριμένα post στα οποία έκανε like ή σχολίασε ένας φίλος σας. Αρκεί να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση τη φράση «Posts liked by» και το όνομα του/της. topontiki loading…

