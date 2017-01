Συνελήφθη ο μακελάρης του Ρέινα -Κρυβόταν 40 χλμ. από το κλαμπ

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα ο οποίος σκότωσε 39 ανθρώπους στη ντισκοτέκ Ρέινα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο δράστης της επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, βρέθηκε μαζί με τον τετράχρονο γιο του σε ένα διαμέρισμα στην συνοικία Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της αστυνομίας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί. Στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται μόλις 40 χιλιόμετρα από το σημείο που σκόρπισε τον θάνατο, βρέθηκε και το ποσό των 197.000 δολαρίων.



Την είδηση για τη σύλληψη του Αμπντουλγκαντίρ Μασαρίποφ -που του είχε δοθεί το κωδικό όνομα «Αμπού Μοχάμεντ Χορασάνι»- ανέφερε επίσης στην ηλεκτρονική της έκδοση η τουρκική εφημερίδα Hürriyet. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία είχε εντοπίσει εδώ και 4-5 ημέρες περίπου τον Ουζμπέκο τρομοκράτη, αλλά πραγματοποίησε την επιχείρηση χθες, Δευτέρα, έχοντας πρώτα χαρτογραφήσει τις κινήσεις του και προσέχοντας ποιοι θα βρίσκονται μαζί του. Αμέσως μετά τη σύλληψη ο τρομοκράτης, που έχει καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν, οδηγήθηκε στα γραφεία της ασφάλειας, όπου κρατείται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να αποκαλύψει τους πιθανούς συνεργούς του. Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη στιγμή της σύλληψης του μακελάρη:



Όπως αποκαλύπτει η Χουριέτ, το διαμέρισμα στο οποίο κρυβόταν ο μακελάρης ήταν πολυτελές και είχε νοικιαστεί από τους συνεργούς του που τον έκρυβαν εδώ και σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα κατά την έφοδο της αστυνομίας ο δράστης επιχείρησε να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι.



Σύμφωνα με τις πηγές της αστυνομίας που επικαλούνται τουρκικά ΜΜΕ, ο Μασαρίποφ παραδέχθηκε στις αστυνομικές αρχές ότι εκείνος ήταν που είχε διαφύγει σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας την περασμένη εβδομάδα, σε συγκρότημα κατοικιών, μαζί με τον 4 ετών γιο του. Η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή, αλλά ο Ουζμπέκος τρομοκράτης κατάφερε να διαφύγει, πριν την πραγματοποίηση της εισβολής στις κατοικίες, από τις οποίες συνελήφθησαν δεκάδες άτομα. Οι φωτογραφίες της επιχείρησης Από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική αστυνομία προκύπτει ότι ο τρομοκράτης προέβαλε αντίσταση, καθώς το πρόσωπό του είναι μελανιασμένο, ενώ κηλίδες αίματος διακρίνονται στα ρούχα του. Από την άλλη το CNN Turk δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται 3 ακόμα συλληφθέντες από την επιχείρηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με το Μέσο, συνολικά συνελήφθησαν 5 άτομα, ο Ουζμπέκος τρομοκράτης, 3 γυναίκες και ένας άντρας απότο Ιράκ και όχι από το Κιργιστάν όπως είχαν μεταφέρει αρχικά τα τουρκικά Μέσα. Η καταγωγή των υπολοίπων είναι από τη Σομαλία, τη Σενεγάλη και την Αίγυπτο, υποστηρίζει το CNN Turk. Ειδικότερα πρόκειται για τις Ντίνα Α. από την Σομαλία, Αΐσα Μ. από την Αίγυπτο και Τένε Τ. από την Σενεγάλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστης της τρομοκρατικής ενέργειας στο Reina χρησιμοποιούσε τις τρεις γυναίκες προκειμένου να τον προμηθεύουν τα απαραίτητα αλλά και να μην τραβάνε την προσοχή όλο το προηγούμενο διάστημα.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύζυγος του Ουζμπέκου τρομοκράτη συνελήφθη σε επιχείρηση της αστυνομίας στις 12 Ιανουαρίου. Κουρτουλμούς: Συγχαρητήρια στην αστυνομία Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας, Νουμάν Κουρτουλμούς, συνεχάρη σήμερα την τουρκική αστυνομία για τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο κλαμπ Ρέινα της Κωνσταντινούπολης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με συνέπεια το θάνατο 39 ανθρώπων. “Συγχαίρω την αστυνομία μας για τη σύλληψη του δράστη της σφαγής στο Ορτάκιοϊ. Ο πόλεμος μας με την τρομοκρατία και τις δυνάμεις πίσω από αυτή, θα συνεχιστεί μέχρι τέλους,” ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Κουρτουλμούς, που εκτελεί και καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου της τουρκικής κυβέρνησης. Της ανάρτησης αυτής, είχαν προηγηθεί αναφορές της σύλληψης του δράστη, στα τουρκικά ΜΜΕ. Ομολόγησε την πράξη του Οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει τον ένοπλο που σκότωσε 39 ανθρώπους σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό σε όλη την Τουρκία που διήρκησε δύο εβδομάδες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Βασίν Σαχίν ανακοίνωσε ότι το όνομα του δράστη της επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο Ρέινα είναι Αμπντουλγκαντίρ Μασαρίποφ, ένας άνδρας που έχει γεννηθεί στο Ουζμπεκιστάν το 1983, μιλά τέσσερις γλώσσες και είχε εισέλθει παρανόμως στην Τουρκία από τα ανατολικά σύνορα. Το όνομα του δράστη, ο οποίος σύμφωνα με τον Σαχίν έχει παραδεχθεί την πράξη του, είχε μεταδώσει από χθες το βράδυ το πρακτορείο Anadolou, ενώ το πρακτορείο Dogan μετέδωσε ότι χρησιμοποιούσε το κωδικό όνομα Αμπού Μοχαμάντ Χορασανί και ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους. Οι υπηρεσίες Πληροφοριών της Τουρκίας και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχαν ήδη ταυτοποιήσει τον δράστη της επίθεσης ως έναν Ουζμπέκο 34 ετών, που ήταν μέλος του παρακλαδιού ΙΚ στην Ασία, σύμφωνα με τα άρθρα που παρουσιάστηκαν στον τουρκικό Τύπο στις 8 Ιανουαρίου. Όπως εξήγησε ο Σαχίν, ο Μασαρίποφ, είχε εκπαιδευτεί στο Αφγανιστάν, ενώ τα δακτυλικά του αποτυπώματα ταιριάζουν με αυτά που βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο Ρέινα. iefimerida

