Ποιοι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μηχάνημα για κάρτες

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Με ορισμένες εξαιρέσεις σχεδόν το σύνολο των επαγγελματιών θα υποχρεούνται να έχουν μηχανήματα POS στα καταστήματά τους.



Το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να υποχρεώσει ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ταβέρνες και άλλους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών (δηλαδή τους ορισμένες ομάδες επιχειρηματικών «υψηλού κινδύνου») να εγκαταστήσουν άμεσα, έως το καλοκαίρι, συσκευές POS για να δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη συνέχεια και μέχρι τα τέλη του έτους θα προστεθεί άλλη μια ομάδα επαγγελματιών και η επόμενη ομάδα θα προστεθεί μέχρι τέλους του 2018. Από την άλλη, το ΥΠΟΙΚ σκοπεύει να εξαιρέσει από την υποχρέωση να δέχονται κάρτες τα σημεία πώλησης καπνού, τα μικρά παντοπωλεία, τα περίπτερα, όπως αποκάλυψε η υφυπουργός Οικονομικών κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, σε συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση.



Για τα μηχανήματα POS η υφυπουργός κυρία Παπανάτσιου ανέφερε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι ομάδες επαγγελματιών που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μηχάνημα υποδοχής ηλεκτρονικών καρτών πληρωμών. iefimerida loading…

