Ο Τραμπ βγάζει έξω τους δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της αίθουσας ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου σε άλλη τοποθεσία, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση μεγαλύτερου αριθμού δημοσιογράφων από τις ΗΠΑ, αλλά κι ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσαν υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας μεταβίβασης της εξουσίας.



Το περιοδικό “Esquire” ανέφερε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να μεταφέρει τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, από την αίθουσα του Τύπου, στο Κέντρο Διασκέψεων του Λευκού Οίκου ή στο κτίριο (Old Executive Office Building) που βρίσκεται δίπλα. Μιλώντας στην εκπομπή του ABC “This Week” ο Ράινς Πρίμπους, που έχει επιλεγεί για τη θέση του Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η μεταβατική ομάδα εξουσίας συζήτησε την αλλαγή του χώρου που δίνονται οι συνεντεύξεις Τύπου, από τη μικρή αίθουσα ενημέρωσης που βρίσκεται στη Δυτική Πτέρυγα στο κτίριο του Old Executive Office Building, που είναι τμήμα του οικοδομικού συμπλέγματος του Λευκού Οίκου. Μία τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτήσει μία ουσιαστική αλλαγή στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, καθώς η αίθουσα ενημέρωσης που χρησιμοποιείται σήμερα βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το Οβάλ Γραφείο. Τόσο ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, όσο και ο Πρίμπους, δήλωσαν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα αυτό. Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει μία εριστική σχέση με αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ τα οποία χαρακτηρίζει “κυρίαρχα ΜΜΕ” έχοντας απαγορεύσει την πρόσβαση σε μερικά από αυτά στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ ο ίδιος έχει ασκήσει δημόσια κριτική κατά δημοσιογράφων. Στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS, ο Πενς απέφυγε ν΄ απαντήσει ευθέως για το θέμα αυτό και ειδικά για το αν η μετακίνηση των δημοσιογράφων θα γίνει για πρακτικούς λόγους ή πρόκειται για κίνηση τιμωρίας έναντι του Τύπου. “Το άμεσο ενδιαφέρον της μεταβατικής ομάδας εντοπίζεται στη φιλοξενία όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων που ενδιαφέρονται και δημοσιογράφων από τις ΗΠΑ, αλλά κι ολόκληρο τον κόσμο,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πενς. Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και των αμερικανικών ΜΜΕ κλιμακώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς αρκετά μέσα δημοσίευσαν μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς που υπονοούσαν ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να εκβιαστεί από τη Ρωσία. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε να δεχτεί ερώτηση από δημοσιογράφο του CNN, καταλογίζοντας στο τηλεοπτικό δίκτυο, την “κατασκευή πλαστών ειδήσεων.” Από την πλευρά της, η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την αντίθεσή της έναντι “κάθε κίνησης που θα μπορούσε να προφυλάξει τον πρόεδρο και τους συμβούλους του, από τον έλεγχο που ασκεί μια εντός του Λευκού Οίκου συγκέντρωση των δημοσιογράφων.” Παράλληλα, οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, δήλωσαν ότι θα δώσουν μάχη προκειμένου να διατηρήσουν το γραφείο ενημέρωσης εντός του Λευκού Οίκου, αλλά και να κρατήσουν ανοιχτή την πρόσβασή τους σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νέας κυβέρνησης. «Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου Ο Τζεφ Μέισον, ανταποκριτής του Reuters στο Λευκό Οίκο και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε ανακοίνωση του ότι συναντήθηκε με τον Σον Σπάισερ που έχει επιλεγεί για τη θέση του υπεύθυνου Τύπου του Λευκού Οίκου από τον εκλεγμένο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Μέισον τόνισε ότι η ένωση έκανε ξεκάθαρη τη θέση της και θεωρεί “ως απαράδεκτη την προσπάθεια της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να μετακινήσει τους δημοσιογράφους από το συγκεκριμένο χώρο που έχουν εντός του Λευκού Οίκου,” καθώς η μεταβατική ομάδα του εκλεγμένου προέδρου εξετάζει το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου χώρου ενημέρωσης των δημοσιογράφων. “Η πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που βρίσκονται στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου Τύπου, είναι αποφασιστικής σημασίας τόσο για τη διαφάνεια, όσο και για την ικανότητα των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μέισον. Σύμφωνα με τον Μέισον ο Σπάισερ “εξέφρασε την ανησυχία του, για τη συμμόρφωση των δημοσιογράφων ως προς ένα υψηλό επίπεδο κανόνων ευγένειας και ευπρέπειας στη διάρκεια των ενημερώσεων και των συνεντεύξεων Τύπου.” “Ξεκαθάρισα ότι η ένωσή μας θα αντιδρά πάντα, στην περίπτωση που κάποιος δημοσιογράφος εκδιωχθεί από κάποια ενημέρωση ή συνέντευξη Τύπου,” τόνισε ο Μέισον. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την αντίθεσή της έναντι “κάθε κίνησης που θα μπορούσε να προφυλάξει τον πρόεδρο και τους συμβούλους του, από τον έλεγχο που ασκεί μια εντός του Λευκού Οίκου, συγκέντρωση των δημοσιογράφων.” Παράλληλα, οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, δήλωσαν ότι θα δώσουν μάχη προκειμένου να διατηρήσουν το γραφείο ενημέρωσης εντός του Λευκού Οίκου, αλλά και να κρατήσουν ανοιχτή, την πρόσβασή τους σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νέας κυβέρνησης. protothema loading…

