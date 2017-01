Ο κΑΙΡός: Καταιγίδες και χιόνια

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου περιμένουμε την Τρίτη. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές σε όλα τα ορεινά – ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και σε πεδινές περιοχές, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Παγερός κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες:



Αναλυτικά:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές. Στα υπόλοιπα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά, καθώς και πιθανόν σε πεδινές περιοχές, κυρίως της Θράκης. Τα φαινόμενα κατά περιόδους θα είναι έντονα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 με 7, στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -4 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η μέγιστη κατά τόπους θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες (κυρίως στα παραθαλάσσια). Χιόνια στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και πιθανόν τις πρωινές ώρες στα πεδινά, στις υπόλοιπες περιοχές στα ορεινά, κυρίως της Στερεάς. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι έντονα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ στα νότια.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από -2 έως 4 βαθμούς Κελσίου. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα στα δυτικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου. ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα παραθαλάσσια.

Άνεμοι: Στο Θερμαϊκό βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 0 έως 5 βαθμούς Κελσίου.



