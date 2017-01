Ο Ιβάν Σαββίδης για τον ΔΟΛ; -Τι έγινε σε συνάντηση Παππά, Μουλόπουλου, Ψυχάρη

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Συνάντηση που κρατήθηκε μυστική είχαν την περασμένη Πέμπτη ο εκδότης του ΔΟΛ Σταύρος Ψυχάρης, με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά και τον πρόεδρο του δ.σ. της «Αυγής» Βασίλη Μουλόπουλο.



Οι τρεις άνδρες συζήτησαν εκ νέου τις εξελίξεις στο εκδοτικό συγκρότημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αναζήτησε και βρήκε επενδυτή που θα μπορούσε να σώσει τον οργανισμό από το λουκέτο και δεν αποκλείεται ανάμειξη του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ενδιαφέρεται να αναμειχθεί στα ΜΜΕ της χώρας μας. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση αυτή συνδέεται με τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν προσωπικά τον Σταύρο Ψυχάρη. Ορισμένοι εξαρτούν μάλιστα την εν λόγω συνάντηση με την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας Τα Νέα, Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος αποχώρησε δηλώνοντας ότι θέλει «να διευκολύνει τους χειρισμούς του εκδότη, στην προσπάθειά του να σώσει τον ΔΟΛ, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε στάση πληρωμών». Ας σημειωθεί ότι μετά την συνάντηση των τριών, ο Βασίλης Μουλόπουλος, το περασμένο Σάββατο, επισκέφθηκε τα γραφεία του Οργανισμού, μεταφέροντας πιθανόν την απόφαση της κυβέρνησης για νέο επενδυτή.



Στα 220 με 240 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος των δανείων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, η μη εξυπηρέτηση των οποίων έχει φέρει τον οργανισμό σε στάση πληρωμών. iefimerida loading…

