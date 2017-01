Ο Βερναρδάκης προανήγγειλε τη μονιμοποίηση 10.000 συμβασιούχων

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Την νομοθετική πρωτοβουλία για τη μετατροπή συμβάσεων δημοτικών υπαλλήλων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου μέσω του ΑΣΕΠ, προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης.



Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται πρόκειται κατά κύριο λόγο για συμβασιούχους στην καθαριότητα των δήμων, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές, Σε συνέντευξή που παραχώρησε στον ιστότοπο aftodioikisi.gr, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης υποστήριξε ότι «εφόσον αποτυπωθούν οι ανάγκες των δήμων για καθαριότητα, παιδικούς σταθμούς, σίτιση, φύλαξη κλπ στα οργανογράμματά των δήμων, η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να προσληφθούν οι εργαζόμενοι αυτοί με μόνιμη σχέση εργασίας».



Ας σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη υπάρχουν εκτιμήσεις που ανεβάζουν τους εργαζόμενους με συμβάσεις στους δήμους σε 10.000. iefimerida loading…

