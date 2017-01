Μα πώς είναι δυνατόν να έχουν πάντα το σπίτι πεντακάθαρο; Παλιές νοικοκυρές αποκαλύπτουν 5 μυστικά τους

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Πολλές φορές, ο ελεύθερος χρόνος σου -ιδίως το Σαββατοκύριακο- αφιερώνεται στην καθαριότητα του σπιτιού. Το σπίτι λάμπει αλλά εσύ για μία ακόμα φορά έχεις νιώσει ότι έχεις κάνει αγγαρεία.



Τα μέσα της εβδομάδας βρίσκουν το σπίτι σου και πάλι ακατάστατο κι εσένα να δυσανασχετείς. Αναρωτιέσαι πώς καταφέρνουν κάποιοι να έχουν καθαρό σπίτι χωρίς κόπο, συνεχώς. Μήπως κάνουν κάτι που εσύ αγνοείς; Ποια είναι τα μυστικά τους; Ακολουθούν 5 τιπς από παλιές νοικοκυρές από αυτές που δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις στο σπίτι τους οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και να δεις έστω και… έναν κόκκο σκόνης! 1) «Κάθε μέρα κάνω κι από κάτι»: «Δεν περιμένω το σπίτι να γίνει ανυπόφορα ακατάστατο. Κάθε μέρα αφιερώνω ένα τέταρτο – είκοσι λεπτά για να καθαρίσω κάτι, πχ την Τρίτη βάζω σκούπα και την Τετάρτη σφουγγαρίζω. Έτσι στο τέλος της εβδομάδας το σπίτι δεν είναι τόσο ακατάστατο και απολαμβάνω την ηρεμία μου». 2) «Μοιράζω τις δουλειές»: «Είναι λογικό να μην μπορεί ένα μόνο άτομο να καθαρίσει το σπίτι χωρίς καμία βοήθεια. Είναι εξαντλητικό. Αν δεν ζεις μόνη σου, επιστράτευσε και άλλη μέλη της οικογένειας για να σε βοηθήσουν. Μοιράσου τις δουλειές: άλλος μπορεί να καθαρίσει το τραπέζι, άλλος να βάλει πλυντήριο, άλλος να σφουγγαρίσει. Αν θέλεις να τους επιβραβεύσεις για την βοήθεια που προσέφεραν, ετοίμασε ένα ωραίο γλυκό». 3) «Το διασκεδάζω»: «Βλέπω τις δουλειές σαν ευκαιρία άσκησης και εκτόνωσης. Βάζω μουσική και τραγουδάω. Η ώρα περνά ευχάριστα και το σπίτι γίνεται πεντακάθαρο». 4) «Εφαρμόζω τον κανόνα των δύο λεπτών»: «Λέω στον εαυτό μου ότι θα αφιερώσω το πολύ δύο λεπτά για να κάνω κάτι κάθε μέρα. Πχ. Να αλλάξω τις μαξιλαροθήκες, να καθαρίσω το νιπτήρα».



5) «Λίγο πριν κοιμηθώ συμμαζεύω»: «Τα πρωινά τρέχω για να προλάβω τις υποχρεώσεις. Έτσι πριν κοιμηθώ συμμαζεύω τα πράγματα μου: τα ρούχα μου, τα φλιτζάνια και τα πιάτα που μπορεί να έχω παρατήσει. Έτσι το πρωί αντικρίζω μια ευχάριστη εικόνα».

