Η Nintendo παρουσίασε τη νέα της κονσόλα Switch

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Τη νέα της παιχνιδομηχανή Switch παρουσίασε πρόσφατα η ιαπωνική εταιρεία Nintendo κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο.



Η διάθεση της κονσόλας, ένα υβρίδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν φορητή συσκευή είτε σε συνδυασμό με τηλεόραση, θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου και θα πωλείται στις ΗΠΑ στην τιμή των 299 δολαρίων (περίπου 280 ευρώ) και στη Βρετανία στην τιμή των 279 λιρών (περίπου 320 ευρώ). Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian επικαλούμενη σχετική ανακοίνωση της Nintendo, οι τιμές στις ευρωπαϊκές χώρες θα ποικίλλουν. Η τιμή της συσκευής είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη, κάνοντάς την ακριβότερη από τις ανταγωνιστικές κονσόλες Sony Playstation 4 και Xbox One S της Microsoft. Το Switch έχει «κληρονομήσει το ψυχαγωγικό DNA της Nintendo», δήλωσε στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC ο επικεφαλής ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας Σίνγια Τακαχάσι.



Η παρουσίαση της κονσόλας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά, έκλεισε με μια αποκάλυψη-έκπληξη: το πολυαναμενόμενο – και με μεγάλη καθυστέρηση -παιχνίδι Zelda: Breath of the Wild, το οποίο αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει αποκλειστικά για την πλατφόρμα Wii U, θα αρχίσει να πωλείται μαζί με το Switch. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος ανάπτυξης video games της εταιρείας Electronic Arts, Πατρικ Σόντερλαντ, δήλωσε ότι το δημοφιλές παιχνίδι FIFA Football θα είναι πλέον διαθέσιμο για το Switch, μετά από χρόνια που η εταιρεία αρνείτο να αναπτύξει εκδόσεις του παιχνιδιού για το Wii. Επίσης, διαθέσιμο για τη νέα κονσόλα της Nintendo θα είναι και το δημοφιλές Minecraft. Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Guardian, η γιαπωνέζικη εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στην πολιτική προστασίας ψηφιακών δικαιωμάτων διαχείρισης των παιχνιδιών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα σταματήσει να κλειδώνει τα παιχνίδια βάση της περιοχής, που σημαίνει ότι τα παιχνίδια για το Switch θα δουλεύουν ανεξάρτητα εάν είχαν αγοραστεί στην ίδια χώρα με την κονσόλα. Το Switch αποτελεί μια «ποικιλόμορφη» κονσόλα αφού η συσκευή διαθέτει μία ενσωματωμένη οθόνη ούτως ώστε να λειτουργεί ως φορητή συσκευή στο μέγεθος ενός tablet, ωστόσο παρέχει και τη δυνατότητα σύνδεσής της με τηλεόραση. Επιπλέον, το περίπλοκο χειριστήριό της μπορεί να χωριστεί σε δύο απλούστερα ώστε να μπορούν με αυτά να παίξουν παραπάνω από ένας παίκτες. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 17th, 2017 at 16:06 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.