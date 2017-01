Η Ρεάλ Μαδρίτης η ομάδα με τη μεγαλύτερη αξία για το 2016

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σύμφωνα με το Forbes, η ομάδα με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο.



Στη λίστα που δημοσίευσε το αμερικάνικο περιοδικό για το 2016, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, κοστολογείται με 3,650 δισ δολάρια, αφήνοντας λίγο πίσω της την Μπαρτσελόνα με 3,549 δισ και στην τρίτη θέση την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3,317 δισ δολάρια. Ανάμεσα στις 20 κορυφαίες κυριαρχεί η Premier League, με 7 εκπροσώπους, συμπεριλαμβανομένης και της Νιούκαστλ που αγωνίζεται στην Championship.



Για τον προσδιορισμό της οικονομικής αξίας των συλλόγων, λαμβάνoνται υπόψη, τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων, τα έσοδα από τις μεταδόσεις όλων των επίσημων αγώνων και τα έσοδα από χορηγίες, και άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Οι 20 ποδοσφαιρικοί σύλλογοι με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο (σε εκατομμύρια δολάρια): 1. Ρεάλ Μαδρίτης 3.650

2. Μπαρτσελόνα 3.549

3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3.317

4. Μπάγερν 2.678

5. Αρσεναλ 2.017

6. Μάντσεστερ Σίτι 1.921

7. Τσέλσι 1.661

8. Λίβερπουλ 1.548

9. Γιουβέντους 1.299

10. Τότεναμ 1.017

11. Ντόρτμουντ 836

12. Μίλαν 825

13. Παρί Σεν Ζερμέν 814

14. Σάλκε 655

15. Ατλέτικο Μαδρίτης 633

16. Ίντερ 559

17. Γουέστ Χαμ 542

18. Ρόμα 508

19. Νάπολι 396

20. Νιουκάστλ 383 Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

