Η λειτουργία των σχολείων στην ΠΕ Κοζάνης την Τρίτη

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην ΠΕ Γρεβενών ήδη γνωρίζουμε για την λειτουργία των σχολείων.

Στην ΠΕ Κοζάνης, σύμφωνα με τον Μάκη Νασιάδη και την ΕΡΤ Κοζάνης για σήμερα Τρίτη:





Μία διδακτική ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Κοζάνης, ενώ η ώρα προσέλευσης για τα νηπιαγωγεία θα είναι 9.20-9.30. Κλειστά θα παραμείνουν το Ειδικό Σχολείο Άνω Κώμης και το ΕΕΕΕΚ Κοζάνης. Κατά μία διδακτική ώρα αργότερα θα λειτουργήσουν σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο δήμο Εορδαίας, όπου όμως θα παραμείνουν κλειστά το 8ο Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, όπως επίσης και το ΕΕΕΕΚ Πενταβρύσου. Οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Εορδαίας, θα λειτουργήσουν κανονικά. Στις 9 το πρωί θα ανοίξουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και ο βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Άργους Ορεστικού, ενώ νωρίς το πρωί της Τρίτης και πριν από την κανονική έναρξη των μαθημάτων θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης. Με απόφαση του Δημάρχου Βοΐου, Δημητρίου Λαμπρόπουλου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Βοΐου σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 θα ανοίξουν μία διδακτική ώρα αργότερα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.





Με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού Αθανάσιου Κοσματόπουλου σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία θα λειτουργήσουν ως εξής: Στις Δημοτικές Ενότητες Σερβίων και Βελβεντού, τα μαθήματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 9:15π.μ. ενώ κανονικά την προβλεπόμενη ώρα θα ανοίξουν και θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί. Στις Δημοτικές Ενότητες Καμβουνίων και Λιβαδερού δεν θα λειτουργήσουν τόσο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων για τους μαθητές των συγκεκριμένων δημοτικών ενοτήτων. loading…

